La respuesta de Quim Masferrer sobre Ramon Pellicer que levantará ampollas en TV3

Este pasado lunes, TV3 estrenó con gran éxito la nueva temporada de El Foraster, el popular programa presentado por Quim Masferrer. El show, que ya es un referente en la televisión catalana, regresó con su característico formato de acercarse a pequeños pueblos de Cataluña.

Sin embargo, en este estreno, unas declaraciones de Masferrer sobre Ramon Pellicer captaron la atención de la audiencia y generaron cierto revuelo. Así lo hemos podido ver a través de la cuenta de Instagram de 3Cat. Y es que el vídeo no tiene desperdicio.

La respuesta de Quim Masferrer sobre Ramon Pellicer

La conversación tuvo lugar durante la visita de Manuela, una mujer mayor de Sant Pol de Mar que fue la protagonista del programa. En un momento del encuentro, Manuela se mostró algo desconcertada al comentar sobre la televisión y los presentadores de noticias.

Con una franca sinceridad, la mujer expresó: "Según quien habla, lo entiendo bien, pero según quien habla, no lo entiendo bien. En la tele me pasa igual". De esta manera, su comentario sobre Ramon Pellicer sorprendió a todos.

"El que no entiendo mucho es el que da las noticias con aquella mujer rubia, Ramon...", dijo Manuela. Mostrando sus dudas sobre la claridad del presentador. "¿Pellicer?", preguntó Masferrer, visiblemente sorprendido por la mención de su compañero de TV3.

La señora asintió y añadió: "No lo entiendo demasiado. A lo mejor no vocaliza bien, pero el problema no es él, el problema soy yo". En tono de broma y sin perder su característico humor, Masferrer contestó: "No, no, el problema es él".

A lo que añadió con una sonrisa: "El problema es él, porque si a mí me entiende y a él no, el problema es él". No cabe duda de que estas declaraciones ya forman parte de la historia de TV3, convirtiéndose en uno de los momentos más divertidos del formato.

Quim Masferrer sobre Ramon Pellicer: "¡Vocaliza, tío!"

La broma de Masferrer fue más allá, pues concluyó: "Tenemos un presentador de Telenotícies en TV3 que cuando habla no se le entiende. Hace más de 30 años que está al frente una persona que no está capacitada. ¡Vocaliza, tío!".

Aunque el comentario se hizo en tono de humor, las palabras de Quim Masferrer podrían levantar ampollas dentro de TV3. Ramon Pellicer, con una larga carrera en el periodismo catalán, es un rostro muy reconocido en la televisión pública.

Por el momento, el presentador del TN cap de setmana no se ha pronunciado al respecto, pero sin duda las palabras de Masferrer darán que hablar en los próximos días.