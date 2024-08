Quim Masferrer habla sin embudos y desvela un gran secreto de 'El Foraster' de TV3

Quim Masferrer es uno de los presentadores de TV3 más queridos por el público. Y todo es gracias al programa El foraster, un formato danés adaptado a la cadena catalana que ha tenido un tremendo éxito. Hace ya una década que se emite, pero su originalidad hace que el público que mantenga enganchado semana a semana.

En una entrevista en RAC 1, Quim Masferrer ha explicado uno de los grandes secretos del programa. No todo forma parte de un guion desde un primer momento y a menudo las improvisaciones son el elemento que guardan la fórmula perfecta. Eso mismo pasó con la frase de despedida más popular del programa.

No sabían cómo hacerlo y preveían que quedaba algo más por añadir, y durante la grabación del programa piloto surgió la magia. Todo tuvo lugar en Espolla, una localidad del Alt Empordà donde el presentador terminó el programa diciendo: "¡Gente de Espolla, muchas gracias!". Pero sentían que faltaba algo más y de la nada apareció la frase que necesitaban: "¡Sois muy buena gente!".

Quim Masferrer sabe bien cuál es el éxito de El foraster

"Nos miramos con el director y nos dimos cuenta de que lo teníamos", explica. Y así ha sido, diez años después Quim Masferrer sigue despidiéndose así de cada nuevo capítulo y ya todo el mundo conoce bien la frase. Asimismo, el presentador ha explicado cuál cree que es la razón de que el formato triunfe por todo lo alto.

Entrevistar a personas, no a personajes, descubrir pueblos reales, no decorados e explicar historias reales, no inventadas, esconde la respuesta. El foraster es pura verdad en cada rincón de los espacios que descubre y eso, engancha.

La audiencia sabe que lo que se encontrará es la historia de un municipio de Cataluña que esconde historia, verdad y buenas personas. Todo el mundo habrá descubierto alguna vez un nuevo pueblo que no conocía. Así como a un Quim Masferrer que se deja la piel en cada nueva emisión.

La superstición de uno de los presentadores más queridos

Quim Masferrer ha llevado en todas las grabaciones el mismo cinturón. Le da buena suerte y no quiere cambiárselo porque esta superstición le funciona. Otro elemento característico de su vestimenta son las camisas a cuadros, como si de un vaquero se tratara.

Durante la entrevista, el presentador ha confesado que no le gustan nada y que le resultan incómodas. De ahí que solo las use para las grabaciones y que prefiera huir de ellas para el resto de apariciones. Sea como sea, lo cierto es que El foraster contiene en sí una magia especial que perdura en el tiempo.