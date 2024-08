Lara Álvarez da la mejor noticia antes de terminar el verano: 'Estoy enamorada...'

Lara Álvarez ha vuelto a captar la atención de todos con unas sorprendentes declaraciones que reflejan un aspecto muy personal de su vida. En una reciente entrevista para El Periódico de Ibiza y Formentera, la presentadora ha hablado de su vida profesional y también ha compartido un sentimiento especial que tiene.

A punto de finalizar el verano, Lara Álvarez ha dado un dato muy positivo: está enamorada. Eso sí, no de una persona, sino de un lugar muy especial.

Lara Álvarez descubre su amor más inesperado

Lara Álvarez, conocida por su carisma y profesionalidad, ha confesado que su conexión con Ibiza va mucho más allá de una simple preferencia turística. Según sus palabras, la ha visitado en varias ocasiones y cada vez se ha sentido más atraída por su magia. De ahí que ha manifestado: “He estado dos veces por trabajo y otra por ocio, pero la verdad que estoy enamorada”.

“Mi hermano estuvo viviendo allí dos años por trabajo y fue un gran anfitrión en el último viaje que hicimos, que fue familiar. La verdad que creo que es una isla mágica con una energía maravillosa y unos rincones espectaculares. Además, si tienes la suerte de conocerlos de la mano de alguien que vive o sabe bien de ella, es un privilegio”.

La asturiana, que ha coincidido recientemente con el rey en Mallorca, ha descrito su experiencia en la isla como única. Es más, ha resaltado que ha tenido la oportunidad de disfrutarla en diferentes estaciones del año, cada una con su propio encanto.

En concreto, ha manifestado: “La he disfrutado tanto en invierno como en verano, por lo que he tenido las dos versiones de ella. La verdad es que he hecho de todo, menos salir de fiesta y no conozco su noche. En invierno es más calmada, con las calas prácticamente desiertas y con unas puestas de sol espectaculares”.

Lara Álvarez muestra su faceta más solidaria

Además de expresar su amor por dicho rincón balear, Lara Álvarez ha destacado su satisfacción por participar pronto en un evento de gran relevancia social. Este próximo sábado, será la encargada de presentar la IV Cena Benéfica del Restaurante Corso. Un acto que tiene como objetivo recaudar fondos en la lucha contra el cáncer.

En la entrevista, ella ha subrayado, por ejemplo, la importancia del papel de los medios a la hora de dar visibilidad a temas tan cruciales como dicha enfermedad. Así, ha reconocido que “los periodistas tenemos una voz fundamental, pues, al final, somos un poder imprescindible en la sociedad. El uso de la buena información es relevante y, por ello, me comprometí con el periodismo y estudié la carrera”.

“Sigo pensando que hay un buen periodismo, aunque, a veces, nos despistamos y nos desviamos por lo cómodo o el clic fácil. No todo vale y mucho menos en temas como puede ser la visibilización del cáncer”.

Lara ha destacado igualmente que la Asociación Elena Torres, organizadora del evento, está realizando una labor encomiable. Y ella se siente muy honrada de poder contribuir a su causa.