Quién es Montse, la desconocida mujer de Josep Cuní con la que pasará las Navidades

La Navidad está a la vuelta de la esquina, y Josep Cuní ya se prepara para celebrarla rodeado de su gran familia. El conocido periodista catalán, uno de los rostros más emblemáticos de los medios, tiene una familia más que numerosa.

De esta manera, todo hace pensar que pasará estas fechas junto a su esposa Montse, sus dos hijos, Noemí y Gerard, y sus cuatro nietos. Una ocasión perfecta para disfrutar de la compañía de los suyos y desconectar de la rutina.

Josep Cuní y Montse tienen dos hijos en común

Hace unos años, Josep Cuní, siempre discreto con su vida personal, se abrió sobre su familia en una entrevista en el programa Al cotxe!, presentado por Eloi Vila. Durante la conversación, el periodista reflexionó sobre su papel como padre y abuelo.

"No he estado mucho en casa, ahora ya soy abuelo. El papel del abuelo no tiene que ser el del canguro, pero en mi casa nos beneficiamos de eso", confesaba con una sonrisa. Dejando entrever la cercanía que tiene con sus nietos.

En la misma entrevista, Cuní destacó que proviene de una familia donde el trabajo siempre ha sido una prioridad. "Vengo de una familia donde todos los hombres y mujeres han trabajado en los negocios", explicó. Recordando los valores que le han inculcado desde joven.

Este espíritu emprendedor y trabajador parece ser una de las señas de identidad del clan Cuní, que ahora disfruta de una nueva generación con los más pequeños de la casa.

Josep Cuní pasará las Navidades con su familia más que numerosa

Aunque Josep Cuní ha dedicado gran parte de su vida al periodismo, estas fechas navideñas son una oportunidad para desconectar de los focos. El ambiente hogareño que suele reinar en estas celebraciones hacen pensar que el periodista vivirá unas Navidades memorables.

Entre comidas familiares, risas y el bullicio que aportan sus nietos, Cuní afrontará el final del año rodeado de cariño. Sin duda, estas fechas serán un momento especial para reconectar con sus raíces y disfrutar del papel de abuelo.

Así, el periodista celebra no solo la llegada de la Navidad, sino también el privilegio de compartirla con su gran familia. Una imagen que demuestra que, detrás de las cámaras, Josep Cuní es un abuelo y padre entregado.