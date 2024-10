El problema de Rocío Flores deja sin palabras a Manuel Bedmar: 'Es preocupante'

Rocío Flores, hija de Rocío Carrasco, ha sorprendido a sus seguidores al compartir un problema que la está afectando últimamente: sufre de insomnio. La joven ha utilizado sus redes para sincerarse sobre las noches difíciles que está viviendo y cómo este problema impacta en su día a día. Y es que el insomnio de Rocío Flores ha dejado sin palabras a Manuel Bedmar quien no se ha pronunciado, ella, al contrario, ha confesado que: "Es preocupante".

La primera señal llegó por la mañana, cuando Rocío publicó una historia en la que escribía: “Buenos días. 2º café del día”. Con este mensaje, sus seguidores intuyeron que la joven había pasado una mala noche, pero poco después Rocío quiso aclarar lo que estaba sucediendo.

Rocío explicó que, tras pasar una noche en vela, había decidido tomar una solución propia: caminar con su perrita Roma. “Está como lloviendo, pero me da igual, después de la noche que he pasado y la mañana que llevo. O salgo y me tiro una hora caminando con Roma, o no sé qué haré hoy”, confesaba la joven influencer.

Rocío Flores confiesa qué problema tiene a raíz de sufrir insomnio

El insomnio no solo le está quitando el sueño, sino que también le está afectando físicamente. “Mirad cómo tengo la cara, el insomnio es bastante preocupante”, confesó Rocío.

En la historia, la joven explicaba que su cara estaba hinchada debido a la falta de sueño. Y, como si no fuera suficiente, el mal tiempo le está provocando también dolor de cabeza. “Con el tiempo también tengo dolor de cabeza”, añadía, dejando claro que su situación no es fácil de llevar.

Sin embargo, a pesar de la lluvia y el mal tiempo, Rocío no se deja vencer por las circunstancias. Para ella, la mejor forma de despejarse y combatir el insomnio es salir a caminar con su perrita, aunque las condiciones meteorológicas no acompañen. “Me da igual que llueva o truene, necesito caminar para despejarme un poco”, compartía con firmeza.

Manuel Bedmar sin palabras ante el problema de Rocío Flores

Este problema de salud ha generado preocupación entre sus seguidores, quienes se han volcado en mensajes de apoyo para ayudar a Rocío a descansar mejor. Pero la persona que parece estar más impactada por esta situación es su pareja, Manuel Bedmar. Según las fuentes, Manuel no ha hecho ninguna declaración al respecto, aunque es evidente que el insomnio de Rocío lo ha dejado sin palabras.

Manuel, quien suele acompañar a Rocío en su día a día, no ha comentado públicamente cómo está viviendo esta situación junto a su novia. El silencio de Manuel ha generado cierta curiosidad entre los seguidores de la pareja, quienes se preguntan cómo está manejando la situación y qué medidas tomarán para afrontar este difícil momento.

Rocío, por su parte, sigue intentando mantener la calma y encontrar soluciones a su problema. La caminata diaria con Roma es una de las pocas actividades que parecen darle algo de alivio, aunque el insomnio sigue afectando su rutina. La influencer se muestra fuerte ante sus seguidores, pero no esconde la preocupación por los efectos visibles que el insomnio está teniendo en su cuerpo y su bienestar.

El futuro de la joven influencer y cómo logre enfrentar este problema de salud es aún incierto. Por el momento, sus seguidores estarán atentos a su evolución, mientras ella sigue compartiendo cada paso de su vida.