El problema de Helen Lyndes en su matrimonio con Rudy Fernández: 'Echo de menos...'

Helen Lyndes y Rudy Fernández despiden un 2024 lleno de contrastes. La modelo y el exjugador de baloncesto se preparan para dar la bienvenida a su tercer hijo, un acontecimiento que consolidará su sueño de tener una familia numerosa. Sin embargo, este año también ha traído retos importantes: la retirada de Rudy tras una brillante carrera y las dificultades de Helen durante su embarazo.

En una entrevista con ¡HOLA!, Helen confesó que, aunque está feliz con la vida que han construido juntos, a veces añora la despreocupación de antes de la maternidad. "A veces echo de menos la despreocupación de antes de ser padres", comentó con sinceridad. Estas declaraciones han generado un gran interés, mostrando una faceta más humana y vulnerable de la pareja mediática.

Pero, ¿cómo han afrontado estos cambios y qué reflexiones tienen sobre este año que termina? Helen ha abierto su corazón para compartir los momentos más importantes de su vida en pareja.

El problema de Helen Lyndes en su matrimonio con Rudy Fernández

Helen Lyndes, reconocida por su destacada trayectoria en el mundo de la moda, celebra este año sus 25 años de carrera. A pesar de estar embarazada desde mayo, no ha dejado de trabajar y planea retomar sus compromisos laborales tras el nacimiento de su hija.

Por su parte, Rudy Fernández se despidió del baloncesto este verano, poniendo fin a una carrera de 25 años marcada por éxitos en el Real Madrid y la selección española. Su retirada, tras los sextos Juegos Olímpicos, ha sido un momento de orgullo y melancolía para la pareja, que ha vivido intensamente esta transición.

"Ha sido un año extraño, llevo embarazada desde mayo y eso me ha condicionado mucho, ya que los primeros meses lo he pasado regular. Ha sido un año tranquilo para mí, pero muy ajetreado para Rudy", confesó Helen.

A pesar de los retos, la pareja celebra estar cumpliendo su sueño de formar una familia numerosa. Con Alan y Aura esperando con ilusión la llegada de su hermanita, Helen asegura que este bebé será el broche de oro para la familia.

En la entrevista, Helen se mostró honesta sobre los cambios que la maternidad ha traído a su vida y a su relación con Rudy. Aunque asegura que no cambiaría nada de su experiencia como madre, admite que extraña algunos aspectos de su vida antes de tener hijos.

"Cuando nos casamos, teníamos un lienzo en blanco por delante para escribir nuestra historia. A veces echo de menos la despreocupación de antes de ser padres. El poder hacer lo que quisieras sin tener que planificar", confesó.

Esto refleja una realidad con la que muchas parejas pueden identificarse: el equilibrio entre el amor por la familia y la nostalgia por la espontaneidad de otros tiempos. Sin embargo, Helen y Rudy han encontrado en su amor y en su compromiso mutuo la clave para afrontar juntos cada etapa de su vida.

Aunque Helen haya confesado que extraña esos momentos de libertad, reconoce que ha valido la pena. "Es tanto lo que me ha dado ser madre… ¡Que no lo cambiaría por nada!", añadió la modelo.

Rudy Fernández y Helen Lyndes cumplen una década como matrimonio

En 2025, Helen y Rudy celebrarán diez años de casados, una década que ha sido testigo de sus logros personales y profesionales. Desde su boda, han construido una relación sólida basada en la confianza y el respeto.

"Como matrimonio hemos creído siempre en nosotros. Tenemos caracteres muy diferentes, pero que se llevan a la perfección y eso es tan difícil de encontrar hoy en día. Hemos tenido mucha suerte de habernos conocido y de tener siempre el mismo objetivo en la vida", explicó Helen.

Al hacer balance de este 2024, Helen destaca tanto los retos como las alegrías. Este año ha sido una montaña rusa de emociones, marcado por la despedida del baloncesto de Rudy y la dulce espera de su tercer hijo.

Sin embargo, la modelo asegura que no podría pedir más a la vida. "Aquí se cierra por completo el ciclo familiar. Y no puedo estar más feliz de haber visto cumplido nuestro sueño de tener familia numerosa. Así que no puedo pedirle más a la vida", expresó con una sonrisa.

Este 2024 ha sido un año de cambios y reflexiones para Helen Lyndes y Rudy Fernández. Desde la alegría por la próxima llegada de su hija, hasta los retos debido a la retirada de Rudy, la pareja cierra este capítulo con gratitud y esperanza. Helen y Rudy siguen demostrando que, con amor y compromiso, todo es posible.