El príncipe Guillermo y Kate Middleton traicionan a Harry: 'Es una mala decisión'

La Familia Real británica atraviesa uno de los momentos más tensos en su historia reciente. El príncipe Guillermo y Kate Middleton han tomado una decisión definitiva respecto al futuro de Harry y Meghan Markle: no estarán en ningún evento de las próximas Navidades. Esto no solo refuerza el distanciamiento entre los hermanos, sino que marca un punto de no retorno en las relaciones familiares.

El príncipe Guillermo, heredero directo al trono, ha adoptado una postura contundente hacia los duques de Sussex. Según fuentes cercanas al Palacio, considera que permitir el regreso de Harry y Meghan a la primera línea de la familia real sería un error. Esto, avalado por Kate Middleton, ha causado un gran revuelo, sobre todo porque llega en un año especialmente complejo para los Windsor.

El 2024 ha sido un periodo de desafíos para la realeza, con problemas de salud que afectaron al rey Carlos III, la reina Camilla y a Kate Middleton. Sin embargo, en lugar de unir a la familia, las adversidades han profundizado la brecha entre Harry y los Windsor. ¿Qué implica esta decisión para el futuro de los Sussex en la monarquía?

El príncipe Guillermo y Kate Middleton traicionan a Harry

Desde su mudanza a California en 2020, Harry y Meghan han mantenido una relación cada vez más distante con la familia real. Las tensiones se han intensificado tras las revelaciones de Harry en su libro Spare y las declaraciones de la pareja en entrevistas mediáticas.

El 2024 no solo ha sido un año de tensiones familiares, sino también de problemas de salud dentro de la familia real. El rey Carlos III fue diagnosticado con cáncer a principios de año, lo que generó gran preocupación en Reino Unido. La reina Camilla, por su parte, enfrentó complicaciones pulmonares, mientras que Kate Middleton también recibió un diagnóstico de cáncer.

El rey Carlos III no ha tenido contacto significativo con Harry desde febrero, cuando el duque realizó una breve visita al Reino Unido. Según fuentes citadas por The List, Harry ha intentado comunicarse con su padre, pero sus esfuerzos no han tenido respuesta.

A pesar de las adversidades, la familia no ha logrado superar sus diferencias. Las Navidades, tradicionalmente una época de unión en Sandringham, serán este año un reflejo del distanciamiento. Harry y Meghan no han sido invitados, y esta esto parece definitivo.

El príncipe Guillermo ha sido claro en sus intenciones. Fuentes cercanas indican que ya está planeando su reinado y no ve cabida para los duques de Sussex en la estructura principal de la monarquía. "Guillermo ya está haciendo planes para cuando se convierta en rey. No ve un futuro para los duques de Sussex en la familia real británica", afirmó una fuente citada por Express.

"La sensación es que permitir que Harry y Meghan vuelvan a la primera línea como miembros de alto rango de la corona es una mala decisión. Deberán resignarse de una vez por todas a estar al margen de la corona indefinidamente", añadió.

El papel de Kate Middleton en la decisión del príncipe Guillermo

Kate Middleton, una figura clave dentro de la monarquía, ha respaldado a Guillermo con mantener a los Sussex al margen. La princesa de Gales ha sido un pilar de estabilidad para la familia real, especialmente durante este año lleno de dificultades.

Sin embargo, su relación con Meghan Markle nunca ha sido sencilla. Desde el controvertido matrimonio de Harry y Meghan, Kate ha preferido mantener su distancia. Aunque ha evitado declaraciones públicas al respecto, su apoyo es un claro mensaje de su postura.

Kate ha asumido un rol más destacado en la familia real, especialmente tras los problemas de salud del rey Carlos y la reina Camilla. Su imagen como futura reina consorte sigue fortaleciéndose, pero este episodio podría afectar la percepción pública de la familia real.

¿Qué significa esta decisión para Harry y Meghan?

La exclusión de Harry y Meghan de los eventos navideños y la negativa a reincorporarlos como miembros de alto rango marca un cambio radical. Desde su renuncia en 2020, los Sussex han buscado redefinir su papel, pero esta decisión parece cerrar definitivamente las puertas a cualquier reconciliación inmediata.

Aunque Harry ha intentado tender puentes, la falta de respuesta por parte de su familia es un golpe duro. Sin embargo, los duques de Sussex han demostrado que pueden mantenerse relevantes fuera de la esfera real, con proyectos independientes que incluyen series documentales, libros y asociaciones filantrópicas.

El distanciamiento entre Harry y los Windsor sigue creciendo, y la decisión de Guillermo y Kate de no incluirlos en la Navidad real parece ser el golpe final. A pesar de los intentos de Harry por acercarse, la familia real ha adoptado una postura firme.

La gran pregunta es si esta ruptura afectará la imagen global de la monarquía. ¿Puede Guillermo mantener la unidad familiar mientras prepara su futuro reinado? Y, ¿cómo afrontarán Harry y Meghan esta exclusión definitiva?