Primeras palabras de Belén Esteban tras confirmarse su relación con Pablo Motos

Durante la mañana de hoy, varios medios de comunicación han anunciado una noticia que ha sorprendido a muchos: Belén Esteban será entrevistada por Pablo Motos en El Hormiguero. La noticia ha sido confirmada por el programa Ni que fuéramos, en el que la colaboradora participa de manera habitual. Este hecho ha generado que Belén Esteban de sus primeras declaraciones tras confirmarse su relación con Pablo Motos.

El anuncio no ha pasado desapercibido, sobre todo después de que Víctor Sandoval hiciera una divertida aparición vestido de hormiga gigante, en honor al programa de Antena 3. Ante la sorpresa de todos, Belén no ha tenido más remedio que confirmar la noticia: será entrevistada por Pablo Motos el próximo 30 de octubre. Esto ha generado una oleada de comentarios en redes sociales, situando el nombre de Belén Esteban como trending topic.

María Patiño, presentadora del espacio donde Belén colabora, ha sido una de las primeras en comentar la noticia. “Es tan increíble que si cuento la verdad… ayer al salir del programa mi amiga me lo comenta, pero ella con su drama”, confiesa Patiño. “Me levanto esta mañana y veo que Belén Esteban es trending topic porque está anunciado en todos lados”, añade María, sorprendida por la rápida difusión de la noticia.

Belén Esteban habla por primera vez tras confirmarse su relación con Pablo Motos

Belén, por su parte, ha mostrado cierta emoción e inquietud ante la próxima entrevista. “Estoy nerviosa porque no conozco a Pablo, no conozco el plató, y yo siempre que voy a una entrevista siempre me pongo nerviosa”, confiesa Belén. La colaboradora deja claro que la experiencia será completamente nueva para ella.

María Patiño, en tono humorístico, le pregunta: “¿Eres más de Trancas o de Barrancas?”. A lo que Belén responde sin dudar: “De los dos”, con una sonrisa que refleja su buena disposición para la entrevista. “Me gusta estar nerviosa porque cuando estoy nerviosa es buena señal”, explica, dejando claro que estos nervios la motivan a dar lo mejor de ella.

Belén confiesa que ira rodeada a la entrevista de gente que le aporta seguridad

La colaboradora también ha querido recalcar lo importante que será estar rodeada de personas que le dan seguridad: “Voy con gente que quiero muchísimo. Ellos me dan mucha seguridad, y voy a ser yo. Lo que salga tendrá que salir, pero lo voy a dar todo”.

La entrevista con Pablo Motos es uno de los momentos más esperados de la televisión en las próximas semanas. Los seguidores de Belén Esteban esperan con ansias verla en el plató de El Hormiguero.