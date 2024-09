La preciosa historia de amor de Bruno Oro y su pareja en una mítica serie de TV3

Seguro que todos recordaréis la mítica serie Vinagre de TV3 protagonizada por Bruno Oro y Clara Segura. En la ficción, ambos encarnaban distintos personajes en situaciones muy diferentes. Como la de una pareja de cajeras muy descaradas de un supermercado.

Y es que sus discusiones ya forman parte de la historia de TV3. "Al jefe vas", "com que no", "t'ha fots", "m'importa", "a l'igual", "m'importa, tonta". ¿Os suena? Seguro que sí, ya que consiguieron consolidarse como una de las parejas más divertidas del mundo artístico catalán.

La preciosa y surrealista historia de amor de Bruno Oro y su pareja

Bruno Oro conoció a su pareja, Clàudia, durante el rodaje de Vinagre. Clàudia trabajaba como asistente de maquillaje, y su actitud reservada llamó de inmediato la atención del actor. "Vino a retocarme, pero no me hacía ni caso, ni siquiera me miraba", contó Oro en el Diari Ara.

A pesar de la evidente atracción física, lo que realmente lo cautivó fue esa indiferencia, algo que le pareció fascinante. Su relación, sin embargo, no floreció de inmediato. A lo largo de los años, ambos coincidieron en otros proyectos como Polònia y Crackòvia.

"Durante dos o tres años, ella seguía sin hacerme mucho caso", recordó Bruno Oro. Pero todo cambió en Crackòvia, cuando Clàudia se encargó de transformarlo en Cristiano Ronaldo. En ese tiempo, disponían de unos 45 minutos cada día para conversar mientras ella trabajaba.

Bruno Oro encontró la manera perfecta de romper el hielo: el humor. "Lo único que hice fue hacerla reír, y reíamos mucho, muchísimo", confesó. Poco a poco, lo que comenzó como una relación puramente profesional se fue convirtiendo en algo más íntimo.

Bruno Oro y Clàudia se conocieron en una mítica serie de TV3

En la entrevista del medio citado anteriormente, Oro bromeaba: "Nunca sabremos si se enamoró de mí o de Cristiano Ronaldo". Su relación ha crecido y madurado, y hoy día disfrutan de una vida juntos cerca del mar, en Cadaqués, donde pasaron la pandemia y decidieron vivir.

Además de su amor por el mar, la pareja comparte otras aficiones. A ambos les gusta viajar, disfrutar de la cultura y la gastronomía. Entre risas, Bruno Oro y Clàudia han construido una relación sólida basada en el humor, el respeto mutuo y el disfrute de las pequeñas cosas.