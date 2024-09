David Broncano responde a la petición de Kiko Matamoros: 'Listo para la pelea y…'

El humor ácido y la rapidez mental de David Broncano han vuelto a protagonizar un momento divertido en televisión. Esta vez ha implicado al legendario colaborador de televisión Kiko Matamoros. David Broncano ha respondido a la petición de Kiko, en la que el colaborador reza lo siguiente: "Listo para la pelea y para cobrar".

Todo comenzó durante la emisión del programa La Revuelta el pasado lunes 23 de septiembre. Broncano tenía como invitado especial al actor Norman Reedus, famoso por su papel en The Walking Dead. En medio de una conversación distendida sobre el universo de los zombies, Broncano no pudo evitar hacer una de sus características bromas, esta vez tomando a Kiko Matamoros como referencia.

“Podría hacer muy bien de zombie”, soltó David Broncano refiriéndose a Matamoros, en tono claramente humorístico. El comentario provocó las carcajadas del público y del propio Reedus, que está acostumbrado a ese tipo de bromas en torno a su icónico papel en la serie de muertos vivientes.

Para Broncano, todo quedó en un chiste sin más, algo típico en su estilo desenfadado. Sin embargo, lo que no esperaba era que Kiko Matamoros decidiera responder al comentario, y lo haría también con su particular sentido del humor.

Kiko Matamoros hace una petición a David Broncano

A la mañana siguiente, Kiko Matamoros aprovechó sus redes sociales para lanzar una simpática réplica a la broma de Broncano. Con ironía, el colaborador de Ni que fuéramos compartió una publicación en la que escribía: "Listo para la pelea y para cobrar derechos de imagen".

"Me debéis ya 150 euros", añadió Kiko en su petición. Este mensaje, acompañado de una foto suya que resaltaba su conocido aspecto imponente, fue visto por sus miles de seguidores.

En el programa de hoy, David Broncano, conocido por no dejar pasar una buena ocasión para seguir la broma, no tardó en responder a la petición de Matamoros. “¿Ha subido esa foto él? Ahora le debemos 300 euros por poner esa foto”, comentó entre risas Broncano, provocando nuevamente el júbilo del público. El presentador dejó claro que la respuesta de Matamoros no solo le había divertido, sino que también estaba dispuesto a seguir el juego.

Las redes sociales admiran el buen sentido del humor de Kiko Matamoros

El intercambio entre ambos personajes televisivos ha sido todo un éxito en redes sociales. Algunos aplauden la habilidad de Broncano para convertir cualquier situación en un momento cómico. Mientras otros destacan la capacidad de Kiko Matamoros de reírse de sí mismo y devolver la broma de forma elegante.

Este cruce de bromas ha servido, además, para mostrar una faceta más desenfadada de Kiko Matamoros. Esta vez, su reacción ha sido bien recibida por la audiencia, quienes han comentado lo bien que ha encajado la broma de Broncano. Esperemos que este cruce de bromas no termine aquí y sigan dándonos más momentos televisivos como este.