Las polémicas declaraciones de Bad Gyal que ponen contra las cuerdas a Eduard Farelo

Como muchos saben, Bad Gyal es la hija más famosa de Eduard Farelo. Sin embargo, nunca se ha caracterizado por compartir en exceso su vida personal. Recientemente ha sorprendido a sus seguidores con unas palabras muy sinceras sobre su evolución como persona y artista.

Durante una conversación distendida, la cantante confesó abiertamente que con los años ha experimentado un cambio significativo en su forma de ser. Aparentemente, al estar frente a un micrófono de TV3 y hablando en catalán, se sintió en su propio terreno. De esta manera, compartió sus pensamientos.

Eduard Farelo de piedra tras las polémicas palabras de su hija

"Creo que con los años me he vuelto más pija. Me gusta mucho ir a los restaurantes caros, no me voy a trabajar y subo a cualquier coche, necesito una furgoneta. Tengo muchas exigencias", afirmó Bad Gyal, dejando a muchos sorprendidos por su sinceridad.

La cantante, conocida por su estilo rebelde y auténtico, reconoció que ha pasado a ser una persona mucho más exigente en su día a día. Unas polémicas declaraciones que no todos sus seguidores esperaban de ella. "No me avergüenzo de decirlo", añadió la hija de Eduard Farelo.

"Creo que trabajo duro para poder exigir lo que quiero, pero sigo teniendo una parte muy de donde yo vengo". Estas palabras resonaron con muchos de sus fans, que la han visto evolucionar desde sus inicios en la música hasta convertirse en una figura internacional.

Además, Bad Gyal compartió con sorpresa cómo ha comenzado a codearse con grandes nombres de la música internacional. "Estoy en Miami y de golpe me pasa por el lado el Maluma y me he saludado con Madonna, por ejemplo. Y es como, vale, todos estamos participando en este juego", explicó.

Estas declaraciones han generado revuelo en las redes, donde muchos han comentado sorprendidos por su actitud de "diva". Algo que parece alejarla de la imagen de la joven rebelde que la catapultó al estrellato. Sin embargo, Alba Farelo también dejó claro que sigue siendo fiel a sí misma y a sus orígenes.

Ante estas palabras, desconocemos la reacción de su padre, Eduard Farelo. Sea como sea, estamos seguros de que el catalán no ha dudado en apoyarla. Y es que ya se sabe que nunca llueve a gusto de todos, pero lo cierto es que Bad Gyal ya está acostumbrada a las críticas, especialmente en las redes.