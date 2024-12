Polémica en 'La Selva' de TV3: la respuesta brutal de una compañera de Xavier Grasset

El programa La Selva, estrenado esta temporada en TV3 y presentado por Xavier Grasset, combina actualidad y humor en un formato distendido. Uno de los sellos distintivos del programa es la naturalidad y espontaneidad de sus participantes, entre ellos Maria Xinxó.

Recientemente, la colaboradora del espacio de Xavier Grasset ha sido objeto de críticas en redes sociales. De esta manera, Xinxó no ha dudado en contestar públicamente. Dejando entrever su molestia ante críticas de este tipo.

Polémica en La Selva de Xavier Grasset

La periodista, conocida por su risa característica, ha sido criticada a través de un mensaje directo en Instagram. La usuaria ha calificado su risa de "estruendosa" y asegura que el programa sería "mucho más cómodo" de ver sin ella.

Ante este comentario, Xinxó ha decidido no quedarse callada y ha respondido en sus historias de Instagram. De esta manera, la compañera de Grasset ha comenzado su mensaje explicando que en esta ocasión ha decidido contestar al mensaje.

"Lo que suelo hacer frente a los mensajes negativos es ignorarlos, por mi salud mental, pero hoy me ha dado por hablar del tema". A continuación, la periodista se ha dirigido directamente a la usuaria, cuestionando el propósito de su crítica.

"Me pregunto cuál es la motivación de este tipo de mensajes y me gustaría saber qué nivel de estruendo sería aceptable para ti". Además, la colaboradora ha añadido que su forma de expresarse es natural y no algo que pueda modificar.

"No sé cómo es tu risa, pero en mi caso me sale así, no la puedo cambiar". También ha reflexionado sobre el impacto de este tipo de comentarios: "Este tipo de mensajes no suman, no aportan nada bueno".

Maria Xinxó ha cerrado su comunicado con un toque de ironía, sugiriendo un regalo navideño para la mujer. "Pide un pijama de seda estas fiestas. Al menos así la comodidad llegará por algún lado".

La respuesta de una compañera de Xavier Grasset

El intercambio no ha pasado desapercibido, y muchos usuarios han respaldado a Xinxó en su postura. Destacando que su autenticidad es parte del encanto de La Selva. La polémica pone en evidencia los retos que, a menudo, enfrentan las figuras públicas.

De esta manera, al alzar la voz, Xinxó no solo reivindica su manera de ser, sino que también abre un debate sobre el impacto de las críticas gratuitas. Este gesto deja claro que, a veces, una respuesta puede ser necesaria para marcar límites y generar reflexión.