La polémica conversación que Mayra Gómez Kemp tuvo con Paz Padilla antes de fallecer

El pasado domingo, 13 de octubre, el mundo de la televisión se vistió de luto para despedir a Mayra Gómez Kemp. La mítica y querida presentadora del Un, dos, tres dejaba huérfanos a toda una generación que creció junto a ella. Entre las muchas anécdotas que protagonizó durante su larga trayectoria, su encontronazo con Paz Padilla ocupó un lugar destacado.

Mayra y Paz mantuvieron una polémica charla en el plató de Sálvame tras la muerte del marido de Gómez Kemp. La filosófica y romántica manera de ver la muerte de Padilla no encajó con el dolor de Mayra, que acabó estallando en pleno directo. “No tengo por qué aceptarlo, Paz, yo no soy Santa Mayra de los co***es, ¡ya está!”, exclamó visiblemente enfadada.

La criticada entrevista que Mayra Gómez Kemp tuvo con Paz Padilla

Mayra Gómez Kemp moría el pasado domingo a los 76 años de edad, aunque las causas de su muerte continúan sin esclarecerse. Durante todo el día de ayer, fueron muchos los que recordaron su carrera televisiva y los momentos que marcaron a una generación. Entre ellos, la última charla entre Mayra y Paz Padilla que se convirtió en viral.

Fue el momento más polémico de la veterana presentadora porque muy pocas veces se la pudo ver perder los nervios. Sucedió en Sálvame poco tiempo después de que Mayra perdiera a su marido y compañero de vida, Alberto Berco. Hablando con Paz sobre la pérdida y el duelo de un ser querido, la entrevista fue adquiriendo intensidad.

La humorista trataba de hacerle llegar su manera positiva de ver la muerte, pero Mayra no compartía su misma opinión y así se lo trasladó. “No voy a aceptar nunca que me falta mi marido, yo no soy tú. Tú puedes aceptarlo, yo no”, comenzó diciendo.

No obstante, Paz insistió en derivar la conversación en la necesidad de que Mayra aceptara la muerte de su marido. La falta de tacto y de empatía por el dolor de Gómez Kemp que trasladaba Paz acabó con la paciencia de la veterana presentadora. “¿Por qué no puedes aceptarlo?”, le preguntó Padilla.

Esta cuestión fue el detonante de que Mayra perdiera la paciencia y estallara en directo. “Porque lo amo, porque lo sigo amando, no tengo por qué aceptarlo, Paz, yo no soy Santa Mayra de los co***es, ¡ya está!”, sentenció. La reacción de Mayra produjo una ovación del público y el silencio de Paz, que no se esperaba semejante situación.

El peor momento televisivo de Paz Padilla

La polémica entrevista de Paz a Mayra Gómez Kemp provocó un aluvión de críticas a Sálvame por la falta de sensibilidad de la presentadora. No era la primera vez que su visión sobre la muerte de un ser querido le ocasionaba un enfrentamiento en plató.

Mayra trasladó en directo el sentimiento y la opinión de muchos de los espectadores de Sálvame, hartos de las directrices de Padilla. “Tú quieres que yo piense como tú, y no. ¡Yo soy yo!”, le espetó la cara del Un, dos, tres, dejando a Paz cortada.

Ahora, tres años después de esta polémica conversación que Mayra tuvo con Paz antes de morir ha vuelto a provocar reacciones. “Grande Mayra”, “Qué bien estuvo ahí”, “Fue divina”, “Única”, son algunos de los mensajes que recoge ese momento.

Para muchos, Mayra dio una lección a Padilla y no permitió que esta le impusiera su manera de sentir la pérdida de un ser querido. Aunque para ello, estallara en pleno directo mostrando su lado menos amable en televisión. Mayra se acabó disculpando por su tono, pero se mantuvo firme en su postura a pesar de la insistencia de Paz.