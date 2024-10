Pilar Rubio confiesa si se arrepiente de casarse con Sergio Ramos: 'Lo haría más...'

Pilar Rubio se encuentra promocionando su nueva colección de ropa deportiva que combina estilo, comodidad y naturalidad. Precisamente naturalidad es lo que la presentadora derrochó en el photocall que la marca Selmark había organizado para la ocasión. Pilar se mostró cercana con la prensa y no evitó responder a ninguna pregunta.

Como era de esperar, una de las cuestiones guardó relación con su matrimonio con Sergio Ramos. Recordemos que su relación con el futbolista ha estado envuelta en rumores de crisis, pero Pilar desmentía todos ellos. De hecho, confesó que no se arrepiente de haberse casado con Ramos, y que volvería a repetirlo, pero “lo haría más rápido”.

Pilar Rubio desvela si se volvería a casar con Sergio Ramos

Pilar Rubio ha retomado su pasión por la moda haciendo de diseñadora de su propia colección. Esta vez no se tratan de bañadores, sino de ropa deportiva. La presentadora es una gran amante del deporte y ha ideado una cápsula para Selmark con prendas cómodas y estilosas.

Ayer, miércoles 2 de octubre, tuvo lugar la presentación y la mujer de Sergio Ramos se mostró entusiasmada. Charló animadamente con la prensa y respondió a todas las dudas que los reporteros le plantearon. Pregunta obligada fue su matrimonio con el jugador de fútbol y en qué punto se encuentran como pareja.

Las últimas noticias apuntaron a una crisis de pareja que ambos se encargaron de desmentir. Tan bien les va juntos, que Pilar confesó que no se arrepiente de haberse casado con Sergio y que volvería a repetirlo. Pero, eso sí, aclaró que “lo haría más rápido”.

La colaboradora guarda un buen recuerdo del día de su boda, pero admite que cambiaría algunas cosas. Además de afirmar que lo haría más rápido y que no tardaría tanto en darle el ‘sí, quiero’, le gustaría disfrutarla más tiempo. “Se me pasó demasiado rápido, al final no estás con nadie”, ha lamentado.

Es por ello que, “ahora que sé cómo funciona”, se volvería a casar con Ramos, pero haciendo algunos cambios. “Está muy bien lo de la preboda porque ves a todo el mundo, y en la boda a disfrutar”, ha añadido.

Pilar Rubio aclara los rumores de crisis sobre su matrimonio

Durante su breve entrevista, salió a relucir los últimos rumores que apuntaban a una crisis en el matrimonio. Aunque Pilar ya se encargó de desmentirlos en su día, volvía a reincidir en que eran falsos y que “realmente nosotros nunca tenemos crisis”.

Tanto ella como el futbolista son conscientes de que son personajes públicos y han aprendido a vivir con las especulaciones. En el caso de Pilar, asegura que no le importa lo que digan y que lo único que le interesa es “lo que realmente pasa”.

Sobre el futuro de Sergio, quien todavía no ha fichado por ningún equipo, la presentadora se muestra tranquila. Aunque lo cierto es que, con cada día que pasa sin fichar, más cerca ve el sevillano su retirada. Por el momento, no parece haber llegado a un acuerdo para jugar en Egipto, pero todavía no hay nada cerrado.

Al hilo de esto, Pilar confirmaba que sigue viviendo en Madrid y que sus hijos están estudiando en la capital. No obstante, no descarta nada y tampoco le molestaría tener que mudarse de casa y de país para estar al lado de Sergio.

Ya lo hizo en el pasado cuando pasó una temporada en París y también en Sevilla. En ambos lugares Pilar confiesa haber sido “muy feliz”, pero lo cierto es que toda su vida se encuentra en Madrid.

Sea como fuere, lo cierto es que el matrimonio de Rubio y Ramos se encuentra en un buen momento. Quién sabe, puede que sorprendan con una segunda boda, aunque sea para compartir un buen momento con familiares y amigos.