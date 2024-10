Pepa Romero toma las riendas de 'Y ahora Sonsoles' tras el mensaje de Sonsoles Ónega

El programa Y ahora Sonsoles arranca hoy con una sorpresa inesperada, con la ausencia de su presentadora, Sonsoles Ónega, ha dejado a muchos espectadores con la duda de qué ha sucedido. Sin embargo, la reportera del programa, Pepa Romero, ha asumido el papel de presentadora, como ya lo hizo durante las vacaciones de verano de Sonsoles. Y es que Pepa ha tomado las riendas de Y ahora Sonsoles tras el último mensaje que ha publicado Sonsoles Ónega.

La razón detrás de esta inesperada ausencia está clara: hoy, 15 de octubre de 2024, se falla el 'Premio Planeta', uno de los galardones literarios más importantes de habla hispana. Sonsoles, ganadora del 'Premio Planeta 2023' con su exitosa novela Las hijas de la criada, ha decidido ceder el control de su programa a Pepa. Esta decisión la ha tomado para poder asistir al prestigioso evento donde se desvelará al nuevo ganador de este año.

Antes del inicio del programa, Sonsoles ha querido dirigirse a sus seguidores a través de un mensaje en redes sociales, expresando su agradecimiento tras un año lleno de éxitos literarios.

Sonsoles Ónega manda un mensaje a sus seguidores

“Parece que fue ayer, pero no. Ha pasado un año completo. 365 días entre pecho y espalda en los que he aprendido ‘tela’ y he disfrutado ‘como si no hubiese un mañana’”, escribía la presentadora con su habitual cercanía.

Su mensaje también ha tenido un tono de aliento para el próximo ganador del 'Premio Planeta 2024'. “Al Premio Planeta 2024: ¡Suerte, ánimo y Felicidades! No hay aventura más bonita”, ha confesado Sonsoles, mostrando su apoyo y admiración hacia los escritores que esperan ansiosos el fallo del jurado. La escritora ha concluido su comunicado con un emotivo agradecimiento a los lectores: “Gracias por hacer posible 16 ediciones de Las hijas de la criada”.

Pepa Romero toma las riendas de Y ahora Sonsoles el mensaje de Sonsoles Ónega

Mientras Sonsoles disfruta de esta jornada literaria tan especial, Pepa Romero se hace cargo del programa, que sigue con su formato habitual, aunque con la notable ausencia de su carismática presentadora. Pepa, quien ya ha demostrado en otras ocasiones su capacidad para llevar las riendas del programa, ha comenzado la emisión de manera profesional.

El 'Premio Planeta 2024' es uno de los eventos culturales más esperados del año. Después del éxito de Sonsoles con su novela la expectación sobre quién será su sucesor o sucesora este año está en su punto más alto.

El regreso de Sonsoles al plató será pronto, pero hoy todas las miradas están puestas en el evento literario. La presentadora, mientras tanto, disfruta de este momento de celebración personal y profesional, dejando temporalmente en manos de Pepa Romero el timón de su programa.