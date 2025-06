'Pasapalabra' hace llorar a todo el mundo al anunciar la triste noticia sobre Rosa

Rosa, una de las concursantes más carismáticas de Pasapalabra, ha sorprendido a toda la audiencia por un increíble momento que ha vivido en uno de los últimos programas. La joven dejó sin palabras a la audiencia y emocionó a los seguidores del programa. Y es que ha conseguido emocionar a todos por el gran error que cometió y que casi le cuesta su salida del concurso.

El pasado lunes, la concursante llegó al plató en un momento personal complicado. Reconoció estar atravesando una “rachilla” en la que “el cerebro y la lengua están desconectados”. Pese a ello, intentó competir con energía junto a su equipo azul.

En la Silla Azul se enfrentó a Juan, un enfermero madrileño. Tras un error de su rival, la concursante también falló con una definición que le costó caro. Respondió “absolución” en lugar de “amnistía” y se mostró muy frustrada.

Consciente de su equivocación, exclamó: “¡Ay, amnistía!”. Aunque logró continuar en el concurso, admitió no estar en su mejor momento. Sin embargo, aseguró con firmeza a Roberto Leal que no volvería a fallar.

Nadie esperaba lo que ha ocurrido con Rosa en Pasapalabra

Pasapalabra es conocido como uno de los formatos más populares de la televisión española. Su éxito radica en el equilibrio entre agilidad mental, cultura general y entretenimiento. El Rosco es la prueba estrella y el mayor reto por el que pasan los concursantes.

Por eso, antes de la prueba, Rosa se despidió de los invitados del programa. Agradeció el ambiente distendido y las tardes compartidas con su equipo. “Me he sentido super a gusto y me lo he pasado muy bien”, expresó visiblemente emocionada.

Rosa ha vivido un emotivo momento en Pasapalabra que ha conseguido emocionar a la audiencia

Las palabras de Rosa han conseguido emocionar a todos los presentes en Pasapalabra. Su cercanía, carisma y constancia han conquistado al público durante meses. Aunque no logró llevarse el bote en dicho programa, se ganó el cariño de todos.

A lo largo de su trayectoria, Rosa ha demostrado un alto nivel de preparación y una gran capacidad para afrontar los retos. También ha sabido mantener la calma ante la presión constante del concurso, mostrando que está al mismo nivel que su rival, Manu.

Su evolución en el plató y la conexión que ha logrado tener con la audiencia la han consolidado como una de las concursantes más memorables de esta etapa. Habrá que esperar a próximas entregas del concurso para saber si Rosa consigue llevarse el ansiado bote de Pasapalabra.