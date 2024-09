Paola Olmedo recibe un mensaje de José María Almoguera que cambia todo: 'No tengo...'

Paola Olmedo ha vuelto a situarse en el foco mediático tras conceder una nueva exclusiva, en la que no ha dejado indiferente a nadie. En esta ocasión, ella ha hablado abiertamente sobre su relación pasada con José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, y los motivos que la llevaron a poner fin a su matrimonio.

Este nuevo testimonio ha generado un gran revuelo, especialmente tras la reciente portada en la que José María ha sido captado besando a otra mujer. Todo esto ha sido analizado al detalle en el programa Ni que fuéramos, donde la intervención de Pipi Estrada ha añadido más leña al fuego. Y es que ha compartido los mensajes que el joven le ha enviado sobre la situación.

Se trata de mensajes que dan un giro a todo. Sí, porque dejan claro que, a pesar de lo que ella ha expuesto, él no va a atacarla ni a entrar en polémicas.

La exclusiva de Paola Olmedo aclara el fin de su relación con José María

En su reciente entrevista, Paola Olmedo ha abordado con claridad los motivos que la llevaron a poner fin a su matrimonio con José María Almoguera. Según ha explicado, la relación la acabó ella. El motivo es que su marido llevaba vida de soltero, evadiendo sus responsabilidades tanto en el hogar como en el cuidado de los hijos.

Además, en esta exclusiva, la joven ha dejado claro que no hay ninguna posibilidad de reconciliación con José María. La contundencia de sus declaraciones ha generado un gran interés mediático, especialmente por el contexto en el que se produce. Y es que tiene lugar justo después de que una portada mostrara a su ex besando a otra.

José María Almoguera responde a Paola Olmedo

Las declaraciones de Paola Olmedo han captado la atención de los medios y también de quienes ha aludido. Carmen Borrego ya ha hablado al respecto y ahora lo ha hecho José María Almoguera. Él ha decidido responder, aunque de manera indirecta.

En el programa Ni que fuéramos, Pipi Estrada, quien mantiene contacto con él, ha compartido los mensajes que este le ha enviado sobre la situación. Así, ha manifestado que el sobrino de Terelu no está preocupado por lo que se ha dicho en la entrevista. Tanto es así que el colaborador ha leído el mensaje que ese le ha escrito al respecto: “No tengo que preocuparme de nada”.

Según el colaborador, José María no quiere conflictos y está buscando mantener la paz con su exesposa. De ahí dichas palabras.

De igual modo, ha revelado la postura de Almoguera sobre la polémica portada en la que se le ve besando a otra mujer. Al respecto, el chico le ha dicho: “Esto es un show y yo no voy a entrar a vender esa historia. Y es que no tiene nada que ver con la realidad”.

Las redes sociales no han tardado en hacerse eco de las palabras de Paola y de la respuesta de su ex y los seguidores de ambos están divididos. Algunos aplauden la valentía de ella al hablar abiertamente sobre su experiencia y exponer los problemas de su relación. Mientras, otros lo apoyan a él, que ha optado por mantenerse en un perfil bajo y no alimentar la polémica.