Las palabras de Toñi Salazar tras ser acusada de estafa: 'Me parece horrible que…'

El reciente escándalo que involucra a las famosas hermanas Salazar, conocidas como Azúcar Moreno, ha sacudido las redes sociales. Se han viralizado unos vídeos que, según algunos espectadores, demostrarían que las cantantes no estaban interpretando en vivo sus canciones. Toñi Salazar ha hablado tras ser acusada de estafa y ha confesado: "Me parece horrible que digan eso".

Toñi Salazar y su hermana, Encarna, acusadas de "fraude"

En el programa Ni que fuéramos se han mostrado las imágenes del concierto de las hermanas. En dichas imágenes, Toñi y Encarna Salazar aparecen en un escenario, interactuando con el público diciéndoles que canten con ellas. Mientras, se escucha a los asistentes gritar: “¡Que canten ellas, que para eso les pagan!”, lo que generó una ola de críticas y acusaciones de “fraude” hacia el dúo musical.

En el vídeo que ha circulado, se puede ver a las hermanas Salazar animando a su público, poniendo el micrófono hacia ellos y diciendo frases como: "¡Venga arriba, a cantar!". Sin embargo, este gesto, que para ellas es una manera de conectar con los asistentes y hacerlos partícipes del espectáculo, ha sido malinterpretado por algunos. Esto desató una auténtica tormenta en las redes sociales, donde muchos usuarios acusaron a las hermanas de ofrecer un espectáculo en playback.

Ante la magnitud del revuelo, el programa Ni que fuéramos decidió ponerse en contacto con Toñi Salazar para obtener su versión de los hechos. Visiblemente molesta por lo que considera una injusticia, Toñi no dudó en dar una respuesta contundente.

Toñi Salazar responde a las acusaciones infundadas sobre ella y su hermana

"Dicen que es un fraude, ¿un fraude de qué? Si llevamos 45 años cantando en vivo. ¡Me parece horrible lo que ponen en los titulares! Es feísimo que digan eso", expresó, dejando claro su indignación.

Toñi defendió con firmeza la trayectoria de Azúcar Moreno, asegurando que, a lo largo de sus décadas de carrera, siempre han ofrecido espectáculos en vivo.

“Es mentira, damos la vida en cada concierto. Hemos dado 40 conciertos este año, y nos quedamos sin voz de tanto cantar. ¡Claro que es mentira!”, reiteró la cantante con fuerza.

En sus declaraciones al programa, Toñi también abordó la toxicidad de las redes, señalando cómo estas plataformas pueden ser crueles y perjudiciales para los artistas. "Las redes sociales son muy crueles y hacen daño", confesó con tono de decepción y enfado. Para Toñi, las críticas desmedidas que han recibido no solo son injustas, sino que también han afectado emocionalmente a ambas hermanas.

La situación ha tocado una fibra sensible en Toñi, quien no solo ve estas acusaciones como infundadas, sino también como un ataque personal hacia su profesionalidad como artista. "Claro que no es verdad que no cantamos en directo. Somos metódicas, trabajamos duro para que todo salga perfecto", explicó Toñi.

El reportero del programa le preguntó a Toñi si le duele que las estén tildando de estafadoras. Ante esta pregunta, la artista no pudo evitar mostrar su lado más vulnerable: "Sí, me duele mucho porque no es verdad", respondió Toñi, visiblemente afectada.

A lo largo de la entrevista, Toñi no pudo ocultar su frustración y ofensa ante las críticas. “Me ofende que digan eso. Yo quiero todo, ¡todo es todo! Me molesta que digan que no canto”, afirmó con rotundidad.

La artista dejó claro que, después de más de 40 años sobre los escenarios, no tiene nada que demostrar y que está dispuesta a cantar en cualquier circunstancia. "Yo, como artista, no le tengo miedo a nada. Canto donde sea, en directo, con música, sin música", añadió, subrayando su confianza en su talento y su capacidad para actuar en vivo.

En el plató de Ni que fuéramos, los colaboradores del programa también defendieron a las hermanas Salazar, recordando su impecable trayectoria. Para ellos, las críticas vertidas en las redes no son más que un ataque desproporcionado hacia dos artistas que han demostrado, una y otra vez, su valía sobre el escenario.