Belén Esteban confiesa qué hará con el tatuaje que se hizo por Jesulín de Ubrique

En Ni que fuéramos, Belén Esteban ha vuelto a sorprender a los espectadores con una confesión sobre su pasado: su famoso tatuaje de un toro. Durante el programa, mientras Belén recreaba una versión propia del cuadro Guernica de Picasso, la colaboradora confesó que hará con su tatuaje. La tinta que cubre su nalga se la hizo por Jesulín de Ubrique, a quien amaba en ese momento.

Belén Esteban explica que aún conserva el tatuaje que se hizo por Jesulín de Ubrique

Todo comenzó cuando Belén, visiblemente concentrada en su pintura, intentaba plasmar la imagen de un toro en su interpretación del Guernica. En medio de este momento artístico, María Patiño, compañera y amiga de la colaboradora, interrumpió su concentración con una pregunta inesperada: "Belén, ¿en qué destacas en la vida?".

La pregunta provocó una reacción inmediata en Belén, quien, con su inconfundible humor, contestó: "Ya me has despistado, tía. Estaba haciendo el toro y mira lo que me ha salido", refiriéndose a su intento fallido de dibujar al icónico animal.

Fue entonces cuando Kiko Hernández señaló a Belén de manera burlona: "Pero si el toro lo tienes aquí", dijo mientras se señalaba la zona lumbar. Este comentario desató una curiosa conversación en la que Belén desveló detalles sobre el origen y el significado de ese tatuaje.

María Patiño no tardó en intervenir y comentó: "Ya se ha quitado el toro", sugiriendo que Belén podría haberse deshecho de ese tatuaje. "¿Qué dices? ¡Yo no me he quitado el toro! Te lo enseño ahora mismo si quieres", respondió Belén, reafirmando que el tatuaje sigue ahí, a pesar del paso de los años.

La colaboradora de televisión explica qué tiene pensado hacer con el tatuaje

El tatuaje del toro no es uno cualquiera para Belén Esteban. Tal y como explicó durante el programa, se lo hizo en una etapa muy importante de su vida: cuando mantenía una relación con el torero Jesulín de Ubrique. Este periodo marcó profundamente a Belén por el dolor que le ha generado la complicada relación que Jesulín ha mantenido con su hija Andrea Janeiro.

El debate sobre el tatuaje continuó cuando Kiko Hernández, fiel a su estilo humorístico, bromeó diciendo: "Ya no es un toro, es una vaca". La frase provocó risas en el plató, y María Patiño, confusa por el comentario, le preguntó: "¿Por qué?".

Belén, sin perder la compostura y mostrando su característico sentido del humor, respondió: "Porque se me ha clareado". A lo largo de los años, como suele ocurrir con muchos tatuajes, el diseño ha ido perdiendo nitidez.

La conversación no terminó ahí. David Valldeperas quiso saber si Belén estaba pensando en eliminar el tatuaje. "¿Te lo vas a quitar?", preguntó Valldeperas, generando aún más curiosidad en el público.

La respuesta de Belén fue clara y rotunda: "No, si acaso me lo repaso". A pesar del distanciamiento con Jesulín, Belén confesó que no tiene la intención de borrar ese símbolo de su piel, ya que forma parte de su historia personal.

Para Belén, ese tatuaje representa mucho más que una simple marca en su piel. Es un recuerdo de su pasado, de una etapa que, aunque le ha generado dolor, también fue clave en su vida. La colaboradora ha aprendido a convivir con ese símbolo, y aunque reconoce que en ocasiones le ha generado conflictos emocionales, ha decidido mantenerlo como parte de su identidad.