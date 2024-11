Pablo Urdangarin rompe su silencio tras lo sucedido al rey Felipe: 'Me sabe fatal'

Pablo Urdangarin ha roto su silencio tras ver la visita de su tío, el rey Felipe, y la reina Letizia, a una de las zonas más afectadas por la DANA. Mientras los monarcas intentaban mostrar su apoyo y solidaridad a las víctimas, recibieron insultos y hasta lanzamientos de barro. Sin duda, una situación muy complicada que no ha pasado desapercibida ni siquiera para el joven jugador de balonmano.

El hijo de la infanta Cristina ha preferido mantenerse generalmente discreto respecto a asuntos mediáticos. Pero ahora la prensa ha logrado captar su reacción al hablar del temporal y los desafortunados sucesos que vivieron sus tíos.

Pablo Urdangarin decide hablar de la situación vivida por la DANA y que ha afectado al rey Felipe

Pablo Urdangarin ha sido parado en las últimas horas en la calle por un equipo de Europa Press. Y este ha querido preguntarle sobre la tragedia que se está viviendo en nuestro país por culpa de la DANA.

El joven, tan respetuoso como siempre y con un semblante serio y preocupado, no ha dudado en romper su mutismo. Lo ha hecho manifestando: “Me sabe fatal”.

Además, ha enviado un mensaje lleno de buena voluntad a quienes han sufrido las peores consecuencias. Así, ha dicho: “Espero que estén todos bien y les mando mucha suerte”.

Sus palabras han reflejado la empatía que siente por las víctimas de la DANA. Y también apoyo hacia el rey Felipe y su mujer, quienes, aunque han enfrentado muchas críticas realizando la visita a la zona cero de la tragedia, decidieron mostrar su solidaridad. Su declaración ha sido breve, pero no deja de ser significativa, mostrando un lado humano en medio de la polémica, y comprensivo por la decisión de sus tíos.

La cautela y firmeza de Pablo Urdangarin ante lo acontecido

Al ser cuestionado sobre la tensa situación que vivieron sus familiares en la zona afectada, Pablo Urdangarin, eso sí, ha optado por no profundizar. No ha hecho comentarios adicionales y ha dejado claro su deseo de no alimentar la polémica. De ahí que su respuesta ha sido simple: “Hasta luego”, que ha pronunciado mientras entraba en el coche y se iba del lugar.

El hijo de Iñaki Urdangarin ha evidenciado así que no deseaba involucrarse en la controversia, un enfoque distinto al de otros miembros de la familia. Su prima, Victoria Federica, ya ha opinado sobre los ataques hacia los reyes, avivando las llamas con declaraciones que han generado revuelo en redes sociales. Sin embargo, él ha preferido evitar cualquier tipo de comentario, mostrando una actitud más reservada y madura.

No es la primera vez que Pablo Urdangarin ha sido el foco de atención por su serenidad y discreción. A diferencia de otros jóvenes de la familia real, él ha intentado mantener un perfil bajo, a pesar de que los periodistas y la prensa lo buscan constantemente. En este caso, su reacción medida muestra su capacidad para manejar situaciones complicadas sin perder la compostura.

Ha quedado claro que él ha adoptado un enfoque diferente, uno basado en la prudencia. Esto podría ser un reflejo de la educación recibida por parte de sus padres, quienes han vivido años complejos bajo la mirada pública.