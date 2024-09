Olalla Moreno, de 'Com si fos ahir', y la enfermedad que sufrió de joven: 'La vida...'

Olalla Moreno hace años que da vida a Cati en Com si fos ahir. Sin embargo, la actriz debutó en TV3 hace casi tres décadas. Concretamente, en Nissaga de poder, donde daba vida a Laia.

Sin embargo, aunque hace mucho tiempo que la audiencia la acompaña, su vida privada es de lo más desconocida. Por eso, cuando Olalla Moreno confesó la dura enfermedad que había padecido conmocionó a los espectadores.

Fue en una entrevista en Al Cotxe con Eloi Vila donde la actriz abrió su corazón. De esta manera, Olalla Moreno habló sobre la dura enfermedad que padeció en su juventud: la depresión.

La dura enfermedad que sufrió de joven Olalla Moreno

A los 23 años, Olalla Moreno enfrentó una de las etapas más difíciles de su vida. La actriz reveló que sufrió una depresión severa que, en aquel momento, parecía interminable.

"Yo tenía una depresión y el trabajo me ayudó mucho a salir adelante. En ciertos momentos ha aflorado y me ha dificultado el hecho de trabajar", confesó Moreno durante la entrevista.

La depresión, como bien sabe Moreno, no solo afecta el estado de ánimo. También puede impactar profundamente en la capacidad de una persona para llevar a cabo sus actividades diarias. A pesar de las dificultades, encontró en su trabajo una fuente de esperanza y una manera de mantener a raya sus síntomas.

El camino de Olalla Moreno hacia la recuperación

Superar una depresión no es tarea fácil y, para Olalla Moreno, el proceso fue largo y arduo. La actriz detalló cómo el tratamiento psicológico fue crucial en su camino hacia la recuperación.

"Me costó muchos años salir de ella, muchos años, con terapia. Cuando no trabajas un dolor, somatizas, me ponía enferma... Hice nueve años de psicoanálisis", explicó Moreno.

"Yo era muy insegura. Había vivido algún momento así, de 'no podré, no podré'. Me convertí en una persona que tenía fobia social, miedo de la gente, un cuadro", describió.

A lo largo de estos años, Olalla Moreno luchó contra los sentimientos de inseguridad y la fobia social. "Con 28 años pensé: 'Es mi última oportunidad', y así te lo digo. 'Si no salgo adelante, yo esto de la vida... no es para mí'", recordó.

A pesar de los desafíos, la perseverancia de Moreno y su compromiso con el tratamiento finalmente dieron frutos. Su éxito en Com si fos ahir y su capacidad para hablar abiertamente sobre su experiencia son testimonio de su resiliencia y fortaleza.