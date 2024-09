El día que Carles Porta confesó su drama más desconocido: 'La realidad es...'

A Carles Porta el éxito le ha llegado bastante tarde. A los 60 años, el periodista triunfa con Crims tanto en Catalunya Ràdio como en TV3. Y también ha tenido una gran aceptación la miniserie de Tor, y su apuesta para Movistar+ Luz en la oscuridad.

No obstante, hubo una época en el que Carles Porta no era conocido por el público de TV3. Una época oscura para el periodista, y que pocas veces se ha atrevido a recordar.

En una entrevista en El suplement de Roger Escapa, en Catalunya Ràdio, el periodista y presentador desveló una etapa dura. Pero prácticamente desconocida de su vida. La realidad de su pasado, que incluye un drama personal y financiero, ha sorprendido a muchos de sus seguidores.

La época más dura de Carles Porta

Carles Porta, quien actualmente disfruta del éxito con Crims, recordó una época en la que su vida estuvo marcada por la adversidad financiera.

En su conversación con Escapa, Carles Porta reveló que, a pesar de su actual fama y éxito, llegó a estar completamente arruinado. “Yo me arruiné, eso la gente no lo sabe demasiado, pero la realidad es la que es, yo me estoy reconstruyendo”, confesó Porta.

El periodista explicó que la causa de su ruina se remonta a una experiencia empresarial desafortunada. Porta había fundado una empresa que se encargó de producir la película Segon origen, un proyecto cinematográfico ambicioso que terminó en fracaso.

“Hicimos una película muy grande, que tuvo mucho dinero. Fallaron muchísimas cosas y desgraciadamente tuvimos que hacer concurso de acreedores”, detalló Porta.

Este revés financiero no solo afectó la empresa, también tuvo un impacto devastador en su vida personal. “Eso me aplastó a mí y acabé en la ruina. Pero en la puta ruina y perdiéndolo absolutamente todo”, añadió.

Carles Porta ha visto el éxito con Crims

A pesar de haber tocado fondo, Carles Porta encontró una vía para reconstruir su vida y recuperar su estabilidad financiera. El éxito de Crims, su programa sobre crímenes y casos judiciales, marcó un punto de inflexión en su carrera.

“Con Crims tocamos la tecla y lo ha petado. Pero eso va poco a poco. El fenómeno ha ido muy rápido, pero que puedas tener dinero y propiedad inmobiliaria no va tan rápido”, explicó Porta.

Este nuevo proyecto no solo le ha devuelto la fama y el reconocimiento. También ha sido una fuente de ingresos que ha permitido al presentador empezar a recuperar lo perdido. Sin embargo, a pesar del éxito reciente, aún le falta tiempo para estabilizar su situación financiera completamente.