Nuevos problemas para Meghan Markle y el príncipe Harry: la situación es preocupante

Meghan Markle y el príncipe Harry han recibido un nuevo disgusto que nada tiene que ver con su situación familiar. Sí, con su economía, que ha puesto en jaque la fundación que los duques de Sussex crearon en 2020. Se trata de una organización que algunos califican de “morosa”, por no haber declarado los cuatro millones de dólares que consiguieron.

Este es el nuevo problema que llega a la vida de Meghan y Harry y que se convierte en una situación preocupante. ¿El motivo?, porque el matrimonio no ha cumplido con sus obligaciones tributarias y falta dinero por declarar. Todavía tienen tiempo, pero todos los ojos están puestos en ellos y en si declararán o no los millones que faltan en la próxima declaración.

Meghan Markle suma un nuevo problema a su matrimonio con Harry

Meghan Markle y el príncipe Harry se han convertido otra vez en los protagonistas de la prensa británica tras un nuevo escándalo. En esta ocasión, se trata de los nuevos problemas por los que los duques de Sussex están viviendo una situación preocupante.

Tal y como publica el medio británico Daily Mail, la Fundación Archewell creada por los duques de Sussex, no ha declarado cuatro millones de dólares. Esta idea nació en 2020 de los deseos de Meghan y Harry de ayudar a los más necesitados. No obstante, acaba de salir a la luz que no estaría cumpliendo sus obligaciones tributarias.

La asociación que algunos califican de “morosa”, tiene antecedentes que hacen que la situación de Meghan sea muy complicada. Los encargados de hacerla funcionar son donantes desinteresados que aportan grandes cantidades de dinero libres de impuestos a sus arcas. Hablamos de millones de dólares, como la realizada por un anónimo que donó 10 millones.

Sin embargo, según el citado medio, no siempre se ha declarado el dinero que ha llegado a la Fundación. En el último reporte, faltan cuatro millones de dólares que ni Meghan ni su marido han declarado todavía. Decimos ‘todavía’, porque aún tienen una oportunidad de hacerlo en la próxima declaración.

Mientras se espera si esto se lleva a cabo o no, los empleados de los duques de Sussex han roto su silencio. Afirman que “toman malas decisiones”, y que, mientras Harry es “muy comprensivo”, Meghan “es terrible”.

Sale a la luz el lado más oscuro de Meghan Markle que da la razón a Carlos III

Meghan se está convirtiendo en todo un desafío para quien ha trabajado con ella. El medio Hollywood Reporter ha recogido unos cuantos testimonios de personas que han coincidido con Markle en alguna ocasión. Bien porque han trabajado juntos o porque lo han hecho bajo sus órdenes, lo cierto es que muy pocos hablan bien de ella.

“Todo el mundo le tiene miedo a Meghan”, afirman quienes la califican como “la duquesa difícil”. “Va por ahí como una dictadora de tacones altos, ladrando órdenes furiosas. La he visto hacer llorar a hombres adultos”, explican.

Hasta tal punto llega su leyenda que los empleados que ya no trabajan con ella han creado “el Club de Supervivientes de los Sussex”. Estos testimonios coinciden con el mote que el rey Carlos III le puso a su nuera. Según cuentan, la denomina “tungsteno”, un tipo de metal que se caracteriza por su dureza y resistencia.

Todo esto ha hecho que la figura de Meghan destaque y contraste por encima de la del príncipe Harry, mucho más benévolo. No obstante, dejando a un lado el carácter del matrimonio, ahora lo que más indignación ha despertado ha sido no cumplir con sus obligaciones tributarias.

No en vano, es una gran cantidad de dinero lo que queda por declarar y que Meghan y Harry deberán dar respuesta de manera inmediata.