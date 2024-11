El nuevo dardo envenenado de Juan y Medio, ex de Lolita Flores: 'Muchísima gente'

Juan y Medio ha sido el último en sumarse a la gran polémica protagonizada entre Broncano y Pablo Motos. El ex de Lolita Flores ha lanzado un dardo envenenado criticando que Jorge Martín no haya ido a su plató. “Muchísima gente ha estado en el programa, cuando os llamemos para venir a ver si venís, no como ha hecho el motorista”, soltaba.

Una alusión al reciente campeón del mundo de motociclismo que está de actualidad por su entrevista no emitida en La Revuelta. Con estas palabras, Juan y Medio ha mostrado su malestar por la poca consideración que se le tiene a su espacio en Canal Sur. Sobre todo, cuando por él han desfilado grandes personalidades que ayer recibieron la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes.

Juan y Medio se suma a la polémica con un dardo envenenado

Juan y Medio, actual presentador de La Tarde, aquí y ahora de Canal Sur, ha dado un golpe en la mesa. La reciente y todavía candente polémica entre Broncano y Pablo Motos, ha hecho que el exnovio de Lolita Flores rompa su silencio. Lo hacía en la tarde de ayer, a pocas horas de que el motorista objeto de la polémica, Jorge Martín, acudiera a El Hormiguero.

El espacio cubría la entrega de la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, nombrando a algunos de los galardonados. Una gran mayoría de ellos, según él, había pasado por el plató en alguna ocasión, momento que aprovechó para lanzar un dardo envenenado. “Muchísima gente ha estado en el programa, cuando os llamemos para venir a ver si venís, no como ha hecho el motorista”, sentenció.

“Suelta a los ciervos”, añadió como colofón en referencia al documental que puso La Revuelta tras haberse quedado sin entrevista. El Juan y Medio puso así de manifiesto que su programa había intentado entrevistar a Martín, algo que finalmente no ha podido ser. De ahí su denuncia pública en un intento de resaltar también la importancia del formato vespertino de Canal Sur.

Juan y Medio saca la cara por su programa

La cosa no quedaba ahí. Juan y Medio quiso poner en valor su programa y su trabajo como presentador al frente del mismo. Para ello, enumeró los rostros conocidos que habían sido entrevistados por él y que, ayer, fueron galardonados en Sevilla.

“Había algunos que no conocemos, que habían estado en el programa y yo no recordaba”, comenzó diciendo. “Como el representante de arte sacro, es una maravilla”, añadió en referencia al premiado con la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes.

Fue en este momento cuando Juan y Medio se lanzó a mandar un mensaje con la esperanza de que llegue a todos. “Quiero que todos los artistas que nos estén viendo, que sepan que cuando ha venido un guitarrista le han dado un Grammy”, comenzó diciendo. “Cuando ha venido una persona de arte sacro le han dado la medalla de las Bellas Artes”, añadía sacando pecho.

Para finalizar, Juan y Medio lanzó su sentencia definitiva. “Cuando os llamemos para venir a ver si venís y no como ha hecho el motorista este que ha ganado el campeonato del mundo”.

Sin nada más que decir ni puntualizar al respecto, Juan y Medio finalizó su discurso y dio paso al siguiente contenido de su programa. Eso sí, dejando claro que La Tarde, aquí y ahora es el formato por excelencia de Canal Sur, que ha contado con caras muy conocidas. Entre ellas no se encuentra la de Martín, que hace una semana se convirtió en el hombre de momento y no por su victoria deportiva.