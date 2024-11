La nueva vida de Telma Ortiz, la hermana de doña Letizia e hija de Paloma Rocasolano

Tras todo el revuelo que se generó hace unos meses a su alrededor, Telma Ortiz ha logrado dejar todos sus problemas atrás. Ahora, ha comenzado una nueva vida, tanto a nivel personal como profesional.

Según ha trascendido, Telma ha tenido la oportunidad de presentar en Nueva York un acto en los eventos relacionados con la cumbre de la ONU.

Además, ha sido la encargada de presentar una de las conferencias de la ONG Concordia, en la que actualmente trabaja, donde ha podido demostrar sus habilidades como comunicadora.

Para la ocasión, Telma Ortiz se ha decantado por un traje de corte sastre blanco y un top plateado, un estilismo que no ha pasado para nada desapercibido. Tanto es así que sus semejanzas físicas con doña Letizia han sido uno de los temas más comentados de dicho evento.

“Cuanto más pasa el tiempo, más se parece a su hermana mayor. No solo en su comunicación no verbal, también físicamente es cada vez más evidente su parecido”, le ha asegurado Cristian Salomoni, experto en comunicación no verbal, a Vanitatis.

Todo sobre la nueva vida de Telma Ortiz

Tras conseguir dejar atrás toda la polémica que se generó a su alrededor a raíz de las confesiones de Jaime del Burgo, Telma Ortiz se ha centrado en su carrera profesional.

La hermana de doña Letizia es Associate Manager de relaciones externas y estrategia de Concordia, una conocida ONG que trabaja junto a Naciones Unidas.

Tal y como podemos ver en la página web de dicha organización sin ánimo de lucro, a Telma Ortiz “le apasiona el trabajo humanitario y la responsabilidad social”. “Crea relaciones fácilmente y las construye de forma sólida para que sean duraderas y leales”, añaden a continuación.

Además, en dicho portal podemos encontrar el currículum completo de la hija de Paloma Rocasolano. Después de graduarse en la Universidad de Barcelona, “obtuvo un posgrado en Economía Internacional”. Además de “una Maestría en Administración de Empresas y Marketing entre Roma, México y Barcelona”.

Este documento también refleja la etapa de 10 años en la que Telma Ortiz trabajó “en proyectos de ayuda humanitaria para grandes ONG y organizaciones gubernamentales”. Entre ellas, se encuentran la Cruz Roja Española, MSF, las Naciones Unidas y la AECID.

Por otro lado, también se menciona su labor dentro del Ayuntamiento de Barcelona, donde ejerció como subdirectora de Relaciones Internacionales. Además de “su trabajo en dos escuelas de negocios líderes, ESERP Business and Law School en España y CEIBS (en China, Ghana y Suiza)”.

Un dato que hasta ahora había pasado totalmente desapercibido es que Telma Ortiz “ha trabajado con empresas alimentarias nacionales en iniciativas de cambio dentro de su sector”.

Finalmente, este documento destaca la gran facilidad que tiene Telma para los idiomas: “Es multilingüe”. “Habla con fluidez español, catalán, francés, inglés, italiano y portugués, además de algo de árabe”, añaden a continuación.