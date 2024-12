Nueva exclusiva de Sofía Suescun sin Maite Galdeano: 'Estoy empezando a...'

Sofía Suescun dará en ¡De Viernes! una exclusiva sin Maite Galdeano: contará cómo es su vida sin la presencia de su madre. “Estoy empezando a vivir, antes estaba en una cárcel”, explica Sofía tras varios meses distanciada de ella.

El vivir lejos de Galdeano ha provocado en Sofía un cambio significativo de vida. Ahora se siente mucho más libre para tomar sus propias decisiones y más feliz junto a Kiko Jiménez. Los dos se sentarán en el plató de Santi Acosta para hacer balance de esta nueva atapa en la que se encuentran.

Sofía Suescun da una exclusiva sin Maite Galdeano

Sofía Suescun será hoy, viernes 27 de diciembre, la última invitada del año de ¡De Viernes!. Cuatro meses después de echar de su casa a Maite Galdeano, la influencer vuelve a Telecinco para hacer balance de este tiempo sin ella.

La exclusiva que adelanta Sofía es que, desde que no está con su madre, “estoy empezando a vivir, antes estaba en una cárcel”. Suescun ha retomado las riendas de su vida y la ausencia de Galdeano ha provocado en ella un cambio significativo. Lejos de sentirse culpable por lo ocurrido, siente que es la mejor decisión que ha podido tomar.

Si bien no le gusta la manera en la que se ha producido el distanciamiento, entiende que no había otra opción para vivir su vida. La presencia constante de Maite hacía que Sofía no se sintiera dueña de sus decisiones. Tampoco de su relación con Kiko Jiménez, ya que la navarra se entorpecía y hacía todo lo posible por minar su historia de amor.

Ahora que Galdeano está lejos de ellos, Sofía siente, por primera vez, lo que es ser libre. La relación entre madre e hija siempre ha sido objeto de polémica en los platós de televisión. El comportamiento excéntrico de Maite en algunos programas, hacía que Sofía acabara perjudicada de manera indirecta.

De puertas para dentro, en su hogar, las cosas no eran diferentes. Hasta tal punto llegó la situación que Suescun optó por echar a su madre de casa por su propia salud mental. Cuatro meses después de aquello, Sofía y Kiko hacen balance de cómo han cambiado sus vidas desde que Maite se marchó.

Sofía Suescun asegura que Maite Galdeano seguirá haciéndole daño

A pesar de llevar tiempo distanciadas, Maite no está dispuesta a renunciar a Sofía. Sus redes sociales se han convertido en su única herramienta para comunicarse con su hija a través de polémicas publicaciones.

No hay día en el que la navarra no arremeta contra la influencer y Kiko dejándoles de malas personas y amenazando con volver. Resulta evidente que jamás llegarán a un acuerdo, pues Galdeano se niega a aceptar su parte de culpa en el conflicto.

Es más, lejos de arrepentirse, en sus últimas apariciones ha arremetido sin piedad contra Sofía. “Donde estén las hijas de cuatro piernas, que no existan las de dos”, publicó hace poco junto a una foto de una de sus perras. Un comentario muy feo y desafortunado que demuestra en qué punto está su relación con Sofía.

Además, también aseguró que “a cada cerdo le llega su San Martín”, advirtiendo a su hija de las consecuencias de sus decisiones. Por su parte, Suescun se ha mantenido firme y, ni siquiera en Navidad, ha dado su brazo a torcer. “Los pasos que uno da en la vida tienen que fluir, no estar esperando un momento en concreto para hacerlo”, manifestó.

Por lo pronto, el paso que ha dado Sofía es volver a sentarse en ¡De Viernes! para hacer balance de estos meses sin Maite. Un balance que resulta positivo, aunque está segura de que Galdeano seguirá haciéndole daño. “Es como ella disfruta, jamás va a cambiar”, sentencia sobre las verdaderas intenciones de su madre.