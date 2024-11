Nadie esperaba lo último de Tamara Gorro con Ezequiel Garay: 'No quiero nada'

Nadie se esperaba lo último que acaba de salir a la luz de Tamara Gorro y Ezequiel Garay: pasarán las Navidades juntos. La colaboradora ha defendido una Navidad en familia y ha destacado que ambos están solteros, por lo que no hay ningún problema. Sobre si piensa en enamorarse de nuevo, Tamara ha sido muy clara: “No quiero nada”.

Desde que rompieron su matrimonio, ni Tamara ni Ezequiel han vuelto a rehacer sus vidas. Lo único que parece haber cambiado es que no conviven juntos, pues sí disfrutan de su tiempo libre. Si en verano se les vio compartiendo vacaciones, ahora Gorro y Garay celebrarán las Navidades en familia.

Tamara Gorro y Ezequiel Garay sorprenden con una última hora

Tamara Gorro se prepara para una Navidad muy diferente a la de otros años. En esta ocasión, la exmujer de Ezequiel Garay notará la ausencia de su abuelo, fallecido en marzo, que todavía no ha logrado superar. Este motivo y el hecho de que tanto ella como el futbolista continúen solteros es lo que les ha llevado a tomar una decisión.

Lo que nadie se esperaba de Tamara y Ezequiel es que estas Navidades las pasarán juntos. “Ni Ezequiel tiene pareja ni yo, por lo tanto, probablemente las pasemos juntos”, ha desvelado. Sobre si ella está abierta a enamorarse, la colaboradora ha sido clara: “No quiero nada”.

La vida de la influencer ha experimentado un cambio notable desde que se dio a conocer en Mujeres y Hombres y Viceversa. Su relación con Garay parecía idílica y juntos dieron la bienvenida a sus dos hijos. Por el bienestar de ellos, tras su separación, decidieron continuar manteniendo el contacto y una estrecha relación.

“No quiero que noten la soledad”, comentaba sobre lo importante que es para ella mantener esa unión familiar por sus hijos. “Mis hijos tienen un papá, el padre que yo he elegido”, ha señalado aclarando que el día que ella tenga pareja, eso nunca cambiará.

Aunque, por el momento, Tamara no piensa en rehacer su vida ni se encuentra con ganas de volver a enamorarse. “No es que esté abierta, no quiero buscar a nadie, no quiero nada”, decía de manera tajante.

Tamara Gorro y Ezequiel Garay, unidos pese a la separación

La relación que mantienen a día de hoy Tamara Gorro y Ezequiel Garay no deja de llamar la atención. En más de una ocasión se les ha visto compartiendo planes juntos disfrutando de una complicidad y una unión propia de un matrimonio enamorado.

Desde vacaciones de verano en familia hasta esta última hora en la que confirman que celebrarán las Navidades juntos. Es por ello que siempre hayan sobrevolado sobre ellos rumores de reconciliación. “Nos habéis reconciliado 25.000 veces, nunca se sabe, no se sabe qué me va a pasar mañana contigo, la vida no se sabe”, opinaba.

De lo único que sí está segura es de que “Tamara está soltera, Ezequiel, hasta hace media hora, creo que sí”. Dada la naturaleza que mantiene en su relación, para ellos no resulta extraño reunirse para disfrutar de un tiempo en familia.

“Un año más damos la bienvenida a la Navidad juntos, como la familia que siempre vamos a ser”, publicaba Tamara. “Qué bien lo hemos hecho papi”, añadía orgullosa de lo que han sido capaces de construir como familia.

La colaboradora está muy centrada en su trabajo con televisión y también en el cuidado de sus dos hijos. Shaila y Antonio representan su mayor logro y el único motor que la mantiene fuerte y vital para continuar adelante con su vida.