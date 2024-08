Miguel Lago, muy crítico ante la vuelta de Sonsoles Ónega a su programa: 'En casa no…'

La nueva temporada de Y ahora Sonsoles ha comenzado con fuerza, mostrando diversas novedades que han captado la atención de los espectadores. Sin embargo, no todo ha sido entusiasmo y alegría en el plató del programa. Miguel Lago, colaborador, no ha dudado en manifestar su descontento ante el temprano regreso al trabajo: "En casa no se quiere quedar Sonsoles".

Sonsoles Ónega vuelve a Antena 3 con 1 hora más de programa

El arranque de esta segunda temporada fue diferente y cargado de energía. Sonsoles Ónega sorprendió a la audiencia y a sus compañeros bailando al ritmo de Dancing Queen de ABBA.

Tras la divertida introducción, Sonsoles tomó la palabra para dar la bienvenida a los espectadores, anunciando con entusiasmo una de las grandes novedades del programa. “Arrancamos esta nueva temporada con una hora más de directo que nos han regalado”, explicó.

Después del arranque musical, Sonsoles se sentó junto a sus colaboradores en una mesa de debate completamente nueva, una de las renovaciones estéticas del programa. Pilar Vidal, una de las colaboradoras habituales, no tardó en expresar su agrado por el cambio: “A mí me encanta la mesa nueva”.

Sin embargo, el ambiente festivo se rompió cuando Miguel Lago, con su habitual estilo directo, intervino con un comentario que dejó entrever su descontento. “A mí me preguntan que qué tal el verano. Esto es verano, estamos en verano, estamos aquí un 26 de agosto porque Sonsoles y Ana no se quieren quedar en casa…”, expresó Lago.

Miguel Lago sigue lanzando mensajes envenenados al programa

El comentario de Lago puso sobre la mesa una realidad que muchos sospechaban: la competencia que se ha desatado entre Sonsoles Ónega y Ana Rosa. Esta guerra mediática ha llevado a ambas presentadoras a adelantar sus respectivos regresos a la televisión, obligando a sus equipos a interrumpir sus vacaciones para estar a la altura del reto.

“Es normal un 26 de agosto, repito. Si yo pudiera también estaría allí”, añadió Miguel Lago, al ser invitado por Sonsoles a comentar unas imágenes de Lara Dibildos y su novio disfrutando de un día de playa.

Aunque las palabras de Lago fueron recibidas con risas nerviosas por parte de sus compañeros, su mensaje subyacente era evidente. El colaborador no estaba del todo contento con el adelantamiento de la nueva temporada, y mucho menos con la razón detrás de esta decisión.

Por su parte, Sonsoles Ónega mantuvo el control del programa con profesionalidad, evitando ahondar en la polémica y redirigiendo la conversación hacia los temas que tenían preparados para la tarde. Sin embargo, la sombra de la competencia entre ella y Ana Rosa Quintana parecía palpitar en cada segmento del programa.