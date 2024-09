Mayte Zaldívar rompe su silencio tras el nuevo ingreso de Julián Muñoz: 'No puede...'

Mayte Zaldívar ha vuelto a ser noticia al ofrecer información directa sobre el estado de salud de su marido, Julián Muñoz. Tras la reciente entrevista del exalcalde en ¡De Viernes!, su salud ha empeorado, lo que ha obligado a su ingreso hospitalario. Aunque en su aparición televisiva se notaba su delicado estado, nadie sospechaba que la situación se agravaría tan pronto.

Desde hace meses, se sabe que Julián Muñoz padece un cáncer de pulmón irreversible, lo que ha llevado a constantes ingresos médicos. Esta situación ha mantenido a sus seres cercanos en alerta, preocupados por su estado. Ahora, la última hospitalización parece haber intensificado esos temores.

Mayte Zaldívar ha compartido su preocupación con la periodista Mónica Vergara en Fiesta. Esta ha ofrecido en directo detalles exclusivos sobre el ingreso de Julián Muñoz. Al parecer, hay extrema preocupación por las próximas horas del que fuer alcalde de Marbella.

Mayte Zaldívar se pronuncia sobre el ingreso hospitalario de Julián Muñoz

Durante la emisión de Fiesta, Mónica Vergara recibió unos mensajes inesperados de Mayte Zaldívar. Aunque no pudo entrar por teléfono, Mayte transmitió a la periodista la gravedad de la situación.

"Mayte me ha dicho que está fatal y pide perdón porque no puede entrar por teléfono. Me contesta, me dice que ahora está mal y que no nos puede atender telefónicamente", transmitía Monica Vergara.

Según la información proporcionada, el exalcalde ingresó acompañado de varios familiares, incluyendo a Mayte Zaldívar. Fuentes cercanas aseguran que Mayte no se ha separado de él en estos momentos críticos. Sin embargo, su estado preocupa, ya que está viviendo una última hora de lo más convulsa.

Aunque los detalles exactos de su situación médica no han sido divulgados, se sabe que el tratamiento que está recibiendo es fuerte y podría estar afectando su recuperación. "La medicación que está recibiendo es muy fuerte y puede verse afectado. Ha entrado en el hospital con varias personas y ahí estaba Mayte Zaldívar", aportó Monica Vergara.

Aunque el motivo exacto de su nuevo ingreso no ha sido confirmado, fuentes cercanas aseguran que su estado es preocupante. Tanto Mayte Zaldívar como otros familiares permanecen atentos a cualquier novedad sobre su salud, esperando que este último tratamiento pueda estabilizar su situación. Sin embargo, la gravedad del cuadro no deja de preocupar a su entorno más cercano.

El estado de salud de Julián Muñoz ha sido motivo de especulación en los últimos meses. Con un diagnóstico de cáncer de pulmón que no ofrece posibilidades de cura, sus apariciones públicas han sido cada vez más esporádicas. Ahora, con este nuevo ingreso, surgen más dudas sobre su futuro inmediato.

Se esperan horas decisivas para la salud de Julián Muñoz. Habrá que estar pendiente de la última hora que siga transmitiendo Mayte Zaldivar para conocer si el exalcalde consigue salir de este complicado revés.