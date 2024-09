Marta Riesco cuenta su sorprendente pasado con Aída Nízar: 'Cuando éramos pequeñas...'

El estreno del programa Ni que fuéramos en el canal Ten está programado para mañana, 2 de septiembre. La polémica ha llegado a las redes cuando Marta Riesco, al enterarse de que su compañera en plató va a ser Aída Nízar, ha confesado que tienen un pasado en común. Y es que Marta ha confesado que: "Cuando éramos pequeñas coincidí con su grupo de amigos".

Marta Riesco se muestra sorprendida al enterarse que trabajará con Aída Nízar

En uno de estos vídeos promocionales, Marta Riesco no tardó en compartir su asombro al enterarse de que Aída Nízar se unirá al equipo. Con una mezcla de humor y sorpresa, Marta exclamó: “Creo que estamos todos los locos juntos, ya no falta nadie más”. Estas palabras, cargadas de ironía, dieron el tono a lo que sería una serie de confesiones inesperadas sobre su relación pasada con Aída.

Marta continuó hablando sobre lo que significa trabajar con una personalidad tan intensa como la de Aída Nízar. “Mucha intensidad junta”, comentó, dejando entrever que la convivencia en el plató podría no ser del todo tranquila. Sin embargo, Marta no se quedó solo en la superficie de la situación, sino que aprovechó la ocasión para hacer una revelación sorprendente sobre su pasado con Aída.

“En la calle voy a ser yo mucho mejor cien por cien. Yo tengo un don de gentes todavía mejor que ella”, afirmó Marta, subrayando su confianza en sus habilidades sociales y en su capacidad para conectar con el público.

Marta desvela su pasado secreto con Aída

Pero lo que realmente captó la atención de los seguidores del programa fue cuando Marta habló sobre sus encuentros con Aída durante su juventud. “Cuando éramos más pequeñas, sí que salía mucho con ella, coincidí alguna vez con el grupo de amigos”, reveló. Dejando entrever que su relación con Aída no es algo nuevo, sino que se remonta a años atrás.

Sin embargo, no todo en su relato fue positivo, Marta dejó claro que su impresión de Aída en aquellos tiempos no fue la mejor. “Por lo que sé, contaba cosas que no se correspondían con la realidad”, dijo Marta, refiriéndose a un comportamiento que describió como “un poco mentirosilla”. Estas declaraciones sugieren que, aunque ambas compartieron un círculo social en el pasado, la confianza entre ellas no era precisamente sólida.

Este pasado no tan bueno entre Marta y Aída añade una capa adicional de tensión al próximo estreno de Ni que fuéramos. La dinámica entre las dos colaboradoras promete ser uno de los puntos más interesantes del programa. Especialmente dado que ahora sabemos que su relación personal tiene una historia compleja.

La expectación alrededor de Ni que fuéramos crece con cada nuevo detalle que se desvela. La combinación de personalidades fuertes, historias de rivalidades pasadas y el innegable atractivo de la controversia promete convertir al programa en un éxito. Los espectadores estarán ansiosos por ver cómo se desarrolla la relación entre Marta y Aída ahora que han sido puestas nuevamente en la misma órbita.