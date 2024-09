Sofía Cristo confiesa cómo es Susanna Griso cuando nadie la mira: 'Es una gran…'

Sofía Cristo ha dejado de lado su etapa en los reality shows para abrirse camino en nuevos horizontes profesionales. Durante su participación en el popular pódcast Querido Hater de Malbert, ha revelado detalles inéditos sobre su cambio de rumbo. Cristo ha desvelado cómo es trabajar con Susanna Griso y qué cambiaría de su trabajo en Espejo Público: "Es una gran profesional".

Sofía Cristo desvela que por ahora no volverá a ningún reality

En la entrevista, Sofía Cristo fue contundente al hablar de su experiencia en Telecinco. Una cadena que, aunque le ofreció grandes oportunidades, ya no forma parte de su presente ni de sus planes futuros. “Yo de saltar de Telecinco a Antena 3 ha sido un cambio muy positivo y superbonito”, aseguró.

Quien además dejó claro que no tiene intenciones de regresar al universo de los reality shows de la cadena de Mediaset. “No me arrepiento de haber trabajado en Telecinco, he pasado por programas en los que me he divertido mucho y que me han servido para aprender un montón sobre mí. Y también donde lo he pasado muy mal”, confesó con la sinceridad que la caracteriza.

Sofía, que participó en programas como Secret Story y Supervivientes, explicó que su relación con Telecinco no terminó en malos términos. "Hay muchas veces que he ido a Telecinco a hacer promociones, pero no estoy en esta frecuencia ahora", confiesa.

"Me han llamado para hacer realitys o para comentarlos y he rechazado porque no estoy en esta honda", reveló. Subrayando su firme decisión de no volver a formar parte de ese tipo de contenidos.

Sofía Cristo describe a Susanna Griso como una mujer "encantadora"

La oportunidad de unirse a Espejo Público surgió en un momento en que Sofía Cristo estaba buscando un cambio en su carrera. La DJ y colaboradora no dudó en aceptar la propuesta, especialmente por la admiración que siente por Susanna Griso.

A quien describe como “una tía encantadora que es una gran profesional y que yo la adoro”. Así siente cómo es Susanna en las distancias cortas, cuando nadie la mira. Sin embargo, durante su charla con Malbert, dejó entrever que hay algo que no la termina de satisfacer completamente en su nueva posición.

Aunque está contenta con su trabajo en Espejo Público, Sofía confesó que la sección en la que participa no es donde se siente más realizada. “Yo estoy en la parte de corazón y a mí me gusta mucho la de actualidad. Porque me siento más identificada como persona del pueblo y ahí es donde quiero estar”, expresó.

Este deseo de involucrarse más en temas de actualidad refleja su interés por aportar su perspectiva en debates que considera más cercanos a su experiencia y a su visión del mundo. Siente que en la sección de corazón no está explotando todo su potencial. Y es que considera que tiene mucho más que ofrecer en un ámbito donde se aborden cuestiones de actualidad.

Este deseo de Sofía de cambiar de sección no es una crítica a su trabajo actual, sino más bien una muestra de su constante búsqueda de crecimiento profesional y personal. La colaboradora ha demostrado a lo largo de su carrera que no tiene miedo a los desafíos y que está dispuesta a reinventarse. Siempre ha sabido adaptarse y encontrar su lugar, pero siempre con la vista puesta en cómo puede evolucionar y mejorar.