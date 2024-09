Marta Pombo y Luis Zamalloa rompen su silencio y lo confirman todo: 'Os dejo...'

Marta Pombo y Luis Zamalloa compartían hace tan solo unas horas una imagen justo antes de convertirse en familia numerosa. Una preciosa fotografía en la que la influencer aparecía junto a su marido y su hija Matilda junto al mar.

"Mientras esperamos a nuestras bebés… Os dejo nuestra última foto siendo tres!!", escribía Marta Pombo junto a la instantánea. Una espera que ha sido breve, pues poco después la pareja anunciaba el nacimiento de las mellizas María y Candela.

Cuatro semanas antes de lo previsto, la mediana de las hermanas Pombo daba a luz a sus hijas. A primera hora del domingo la pareja salía a dar un paseo con su hija y su perrita. Una mañana "muy tranquila", tal y como ella misma definía a sus seguidores.

Marta Pombo avanzó a sus seguidores lo que estaba a punto de suceder

Desde el hospital y minutos antes del alumbramiento, la pareja volvía a poner en alerta a sus seguidores. "He roto aguas esta mañana supertranquila y como si la película no fuese conmigo", revelaba Marta Pombo en su perfil de Instagram.

Pese a que las niñas se han adelantado sobre la fecha prevista de parto, Marta Pombo destacaba que había sido un embarazo “superbién aguantado”. Además, daba las gracias a su cuerpo por “estar haciéndolo tan bien”.

Horas después era Luis Zamalloa quien anunciaba la feliz noticia: "Estamos fenomenal, ha salido todo fenomenal. Vamos a disfrutar del momento, estamos ya con las dos princesitas, pronto con Mati aquí. Gracias a todos", escribía desde su perfil de Instagram.

Han pasado seis meses desde que Marta Pombo anunciara que su marido y ella volverían a repetir la experiencia de ser padres: "La familia crece. Este 2024 va a ser un año muy especial, ¡Viva la vida!", escribió en aquel momento. Horas después aclaraba que no era uno, sino dos bebés, los que estaban en camino: "En septiembre seremos familia numerosa".

A lo largo de este tiempo, la influencer ha compartido cómo iba evolucionando su embarazo. Tras pasar el verano en familia en Cantabria, la mediana de las hermanas Pombo regresaba a la capital antes del nacimiento de las mellizas.

Marta Pombo aclaró el porqué de los nombres de sus hijas

Fue en mayo cuando Marta Pombo desveló que esperaba dos niñas, así como los nombres que ella y su pareja habían elegido para las pequeñas. María y Candela han llegado para cumplir el deseo de formar una familia numerosa que Marta Pombo siempre había soñado.

"Me hubiera gustado llamar a una hija mía Marta, pero el momento de Marta madre, Marta hija me daba pereza", comentaba Pombo. Una ocasión en la que aprovechó para aclarar el porqué de su decisión. "Elegimos María de una lista muy grande de nombres, no porque fuese un tributo a mi hermana", aseguraba.

Tres años después de conocer a su marido, Marta Pombo atraviesa por el mejor momento de su vida. La influencer, además, ha crecido en lo profesional, y acumula casi un millón de seguidores en redes sociales. Ahora, con el nacimiento de sus pequeñas, la madrileña no puede ser más feliz.