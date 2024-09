María Patiño hace público un mensaje que hará reír a David Broncano: ‘Huele a…’

María Patiño no puede evitar estar pendiente de los datos de audiencia que cada día registra su programa. La que fuera presentadora de Sálvame es consciente de la importancia de tener una audiencia fiel para la permanencia de su espacio.

La gallega, mostrando que es muy profesional, está también atenta a los datos de seguimiento que registran programas de otras cadenas. En concreto, esta semana, Televisión Española ha estrenado La Revuelta, un espacio que coincide en horario con la emisión de El Hormiguero.

“Huele a Revolución”, escribía María Patiño tras conocer que el pasado martes David Broncano había adelantado a Pablo Motos. La comunicadora decidió utilizar su muro para dejar constancia de lo que piensa sobre el citado sorpaso. Una frase muy corta que lo dice todo.

María Patiño habla sobre el nuevo formato de David Broncano

El pasado lunes, el espacio de Antena 3 recibía la visita de Victoria de Marichalar, y se imponía a su contrincante directo durante el día de su estreno. Sin embargo, el martes sucedió algo que pocos esperaban. David Broncano se situó por encima del espacio de Atresmedia, el cual lleva ya casi dos décadas en antena.

Este no es el único comentario que la conductora de Ni que fuéramos ha realizado sobre la nueva apuesta de la cadena pública. María Patiño ya salió antes en defensa del programa de Broncano, destacando que había logrado reunir a “personas desperdigadas” frente a la televisión.

“A mí cuando me dicen: «Es que la tele ha cambiado». No, es que lo que ofreces no gusta. Soy muy radical y no me da la gana”, exponía María Patiño. Y matizaba: “Ha cambiado la tele, pero, cuando algo gusta, te sientas”.

La comunicadora, además, se posicionó abiertamente sobre las críticas que Broncano había recibido. “Lo han tratado como si fuese una marioneta del presidente del Gobierno, me parece que es una manera de quitar mérito a un profesional”, reconoció.

Los compañeros de María Patiño coinciden con ella en su valoración

Una situación para ella injusta que llegó a comparar su salida de Mediaset. “Nosotros tampoco hemos sido muy bien tratados en un pasado ya olvidado y también seguimos siendo como somos, por mucho que nos quieran cambiar”, zanjó.

A lo largo de la emisión del pasado martes, los colaboradores de Ni que fuéramos Shhh también hablaron de David Broncano. En concreto, recordaron la visita que Kiko Matamoros y Belén Esteban hicieron el año pasado a La Resistencia en Movistar+.

Ambos tertulianos secundaron las palabras de María Patiño. “Yo estuve viendo anoche a Broncano y me quedé gratísimamente sorprendido”, apuntó Kiko Matamoros. El colaborador, además, aseguró que el nuevo espacio se convertirá en uno “de los programas más rentables que pueda tener TVE”.