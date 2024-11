María Patiño destapa el gran secreto de Carmen Borrego: 'Pegó a…'

En el programa Ni que fuéramos se ha desvelado una gran noticia sobre Carmen Borrego, quien ha sido recientemente operada. Una tarde que prometía ser tranquila ha dado un giro inesperado gracias a las explosivas declaraciones de María Patiño. La presentadora ha destapado el gran secreto de Carmen Borrego en directo confesando que: "Pegó a su médico".

Todo comenzó mientras se comentaban los detalles de la última operación estética a la que se ha sometido Carmen Borrego. En esta ocasión, la colaboradora ha decidido mejorar su sonrisa, sometiéndose a un arreglo dental que, según los expertos, le ha devuelto frescura y confianza. Y es que Carmen se ha arreglado los dientes de abajo para tenerlos a la perfección.

Sin embargo, la verdadera noticia no ha sido el cambio físico de Carmen, sino el oscuro secreto que María Patiño ha decidido revelar en directo. Entre bromas y comentarios, Patiño ha lanzado una bomba que ha dejado boquiabiertos a los presentes. María Patiño ha confesado el gran secreto de Carmen Borrego al confesar que agredió a su cirujano.

María Patiño destapa el gran secreto de Carmen Borrego

“A Carmen la anestesia le sienta fatal. ¿Os acordáis de que pegó al último cirujano que la intervino? Yo fui a esa consulta y el doctor me lo contó. Me dijo que se puso superagresiva”, ha confesado la periodista con la naturalidad que la caracteriza.

El silencio en el plató ha sido evidente, los colaboradores apenas podían procesar la información. Según Patiño, este comportamiento no es algo aislado. Carmen Borrego, quien no se encontraba presente en el programa, todavía no se ha pronunciado al respecto.

Parece ser que según ha confirmado también Belén Esteban, esta no es la primera vez que a Carmen le ocurre un evento parecido.

Kiko Matamoros critica duramente a Carmen Borrego

En el plató, el debate no ha tardado en surgir. Algunos compañeros han intentado justificar a Borrego, señalando que la anestesia puede tener efectos secundarios impredecibles. Kiko Matamoros, sin embargo, ha criticado la actitud de Carmen Borrego al haber pegado a su cirujano, algo que es normal en el colaborador, quien siempre azota a la familia Campos.

El caso de Carmen Borrego y su supuesta agresividad bajo anestesia promete seguir generando titulares en los próximos días. Mientras tanto, en Ni que fuéramos, las risas nerviosas y los comentarios siguen marcando el tono del programa. Una tarde que, sin duda, no será fácil de olvidar.