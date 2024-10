María del Monte paraliza 'Y ahora Sonsoles' para cumplir una importante petición

El programa de hoy de Y ahora Sonsoles comenzó recordando la noticia sobre el último accidente que José María Ortega Cano había sufrido. Tras hablar sobre cómo ocurrió el accidente, Sonsoles Ónega le hizo una gran petición a María del Monte, que llamara al torero y rápidamente la cantante hizo caso a la presentadora. De esta manera la cantante ha paralizado el programa para llamar al diestro en directo.

El percance de José Ortega Cano ocurrió en una estación de metro. Un joven quedó atrapado en las escaleras mecánicas al enredarse la sudadera. Esto provocó una avalancha de gente que cayó encima de él, incluyendo al torero, quien se llevó la peor parte.

Ortega Cano, tras el accidente, fue trasladado en ambulancia al hospital, donde le diagnosticaron una lesión en el hombro y le colocaron un collarín. Aunque su estado no reviste gravedad, los médicos no descartan una posible operación para tratar la lesión.

Mari Carmen Ortega Cano explica cómo está su hermano realmente

El programa no tardó en centrarse en cómo se encuentra el torero tras el desafortunado incidente. La audiencia, preocupada por su salud, seguía de cerca cualquier novedad. Ayer, su hermana Mari Carmen Ortega ofreció un parte de tranquilidad al declarar que José estaba "dolorido, con calmantes en vena pero fuera de peligro".

En el programa de hoy, María del Monte, amiga de Ortega Cano, se encontraba en el plató lo que permitió que el tema se abordara de manera cercana. En medio del debate, Sonsoles Ónega no pudo resistirse a pedirle a María un favor especial: que intentara contactar directamente con José María Ortega Cano.

Con la energía y disposición que la caracteriza, María del Monte no dudó ni un segundo en cumplir el pedido de la presentadora. "¿Le estás llamando?", preguntó Sonsoles, visiblemente emocionada al ver a María marcando el número de su amigo en directo.

María del Monte cumple la petición de Sonsoles Ónega

Ante la afirmación de María, la audiencia quedó expectante, esperando escuchar la voz del torero desde el otro lado de la línea. Sin embargo, la llamada no pudo ser atendida, lo que generó un momento de tensión en el plató.

Con buen humor, Sonsoles reaccionó al instante: "Lo tiene apagado. María, envíale un mensaje a José". María del Monte no tardó en cumplir la petición: "José, un beso enorme", expresó la cantante, enviando palabras de ánimo a su amigo.

Sonsoles, por su parte, también quiso sumarse al mensaje de apoyo, añadiendo: "Y que se recupere pronto". Unas palabras que demuestran que tanto la presentadora como el equipo están deseando ver al diestro recuperado.

A pesar de no haber logrado contactar con Ortega Cano en ese momento, la conversación no terminó ahí. Con la simpatía que la caracteriza, Sonsoles Ónega, entre risas, lanzó un comentario que relajó el ambiente en el plató. "Bueno, María, tú de aquí hasta las 8 no te vas, que tenemos que volver a intentar ponernos en contacto con él", expresó la presentadora.

María del Monte, con su carácter afable, continuó participando en el programa, pero la audiencia no pudo evitar sentir el deseo de saber más sobre el estado de su querido amigo. El plan de Sonsoles de intentar nuevamente una llamada o enviar un mensaje fue bien recibido. Debido a que tanto el público como el equipo del programa estaban ansiosos por tener una actualización más directa sobre el torero.