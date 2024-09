María Casado nació en esta conocida capital catalana, pero muy pocos lo saben

María Casado es una de las periodistas más consolidadas del país. Su trayectoria profesional es larga y ha paseado sus dotes periodísticas por diferentes medios y cadenas de televisión. Eso sí, siempre sin olvidar la ciudad que la vio nacer y que le dio la oportunidad de estudiar lo que más le apasiona.

La catalana nunca ha renegado de sus orígenes, de hecho, se ha mostrado abiertamente culé y apasionada de Barcelona, su ciudad. En ella nació un 14 de marzo de 1978 y, desde entonces, su desarrollo personal y profesional no ha hecho más que crecer. Estudió en la Universidad Autónoma de Barcelona y también en la ciudad condal, empezó a hacer sus primeros pinitos en el mundo de la comunicación.

Sus habilidades comunicativas la llevaron a formar parte bien pronto de equipos tan potentes como el de Catalunya Ràdio. Eso sí, sin olvidar sus pasos por Ràdio 4 y TVE. De hecho, fue en esta última cadena donde más años se la ha podido ver al frente de los informativos.

María Casado y su trayectoria lejos de su querida Barcelona

Sus proyectos profesionales la han llevado a menudo a tener que abandonar Barcelona. Madrid se ha convertido desde hace años en su segunda casa y desde allí sigue cumpliendo sus sueños delante de las cámaras. En la actualidad llevaba un tiempo instalada en Málaga, ya que una de las oportunidades más bonitas de su vida reside allí.

María Casado formaba parte de la productora de Antonio Banderas y desde hacía un tiempo le había prestado todo su entusiasmo. Pero la vida da muchas vueltas y ella misma lo ha podido comprobar recientemente a raíz de una nueva y prometedora oferta de trabajo. Lejos de Barcelona y Málaga, María Casado ha pasado a ser la presentadora de los informativos de Telecinco.

Todo un reto y una apuesta a la que no ha podido decir que no. Además, no lo hace sola, sino que emprende este nuevo rumbo junto a David Cantero, el periodista con el que ya presentó en TVE. Juntos hacen un buen equipo y han conseguido desbancar a presentadores consolidados desde hacía tiempo en la emisión de los fines de semana.

Una vida plena

María Casado ha triunfado como cualquier periodista quisiera. Trabaja de lo que le apasiona y las ofertas de trabajo le caen del cielo después de años de sacrificio. Pero no solo le va bien en su ámbito más público y profesional.

La de Barcelona también ha cumplido su sueño de ser madre junto a la que ya es su ex pareja. La periodista no ha dudado en mostrar esta faceta de su vida y siempre ha confesado que su hija es el motor de su felicidad. Sin duda, María Casado tiene motivos de sobras para sonreír y vibrar bien alto frente a todo lo que se le ponga por delante.