María Amores, mujer de Ion Aramendi, obligada a pedir perdón: 'No he estado...'

María Amores, la mujer de Ion Aramendi, se ha visto obligada a pedir disculpas por su última publicación. En ella, María mostraba su plan en familia, algo que ha indignado a sus seguidores que le han afeado el gesto tras la DANA. “No he estado a la altura”, reconocía tras pedir perdón por no haber hecho mención de las víctimas del temporal.

La esposa de Aramendi se ha sentido en la necesidad de dar explicaciones y admitir que ha estado desafortunada. Para justificar su publicación, María confesaba que desconocía lo ocurrido porque estaba en una zona de Extremadura sin apenas cobertura. Una vez de vuelta en Madrid, se ha mostrado dispuesta a ayudar en todo lo que esté en su mano.

María Amores, la mujer de Ion Aramendi, pide perdón a sus seguidores

María Amores sorprendía a sus seguidores con un post en el que se veía obligada a pedir perdón. La mujer de Ion Aramendi había publicado durante el fin de semana sus planes familiares y ha sido fuertemente criticada. El motivo ha sido que María ha presumido de su fin de semana mientras Valencia está sumida en el caos por la DANA.

La esposa de Aramendi no se ha acordado de las víctimas del temporal y ha continuado publicando su viaje a Extremadura. Lo que ha indignado a algunos de sus seguidores que le han afeado su actitud en plena tragedia. Como consecuencia, María reconocía su error y entonaba el ‘mea culpa’.

“Lo siento Valencia”, comenzaba diciendo. “Quiero pedir perdón y quiero explicar un poco lo que ha pasado este fin de semana”, añadía. “Pido perdón porque a lo mejor no he estado a la altura”, continuaba, admitiendo que se ha equivocado.

Amores reconoce que “hay que dar ejemplo”, sobre todo cuando se tienen tanto seguidores en las redes sociales. “He parecido un poco desconsiderada y lo entiendo”, ha argumentado a sus más de 35.000 fans.

A continuación, la mujer de Aramendi ha querido explicar a qué se ha debido su silencio en las redes sociales sobre la DANA. Tal y como argumenta, ha pasado unos días en una zona de Extremadura sin apenas cobertura, lo que le ha complicado enterarse de todo.

“He estado en medio de un campo en Extremadura. Prácticamente, no había cobertura”. “No hemos estado al tanto de la magnitud de todo esto porque hemos estado con niños todo el rato”, se justificaba.

La mujer Ion Aramendi se vuelca con Valencia

No ha sido hasta ayer, domingo 3 de noviembre, cuando María ha regresado a Madrid y ha sido plenamente consciente de todo lo sucedido. Sorprendida por la última hora de Valencia, la mujer de Aramendi admite que “no me extraña que la gente te castigue”.

Poco más ha necesitado la periodista convertida en influencer para ponerse manos a la obra y volcarse con las víctimas del temporal. Desde la capital se ha puesto a colaborar en la compra de comida para los afectados y a publicar información relevante para los interesados.

No obstante, no ha escapado a la oleada de odio que también se está dando en las redes sociales. Hay quien aprovecha la desgracia para arremeter contra todo aquel que no muestra un ápice de solidaridad. Del mismo modo, también se critica que algunos compartan la ayuda que están prestando siendo acusados de utilizar a las víctimas.

Sea como fuere, María Amores ha pedido perdón y ha reconocido su error, siendo aplaudida por ello. “No has estado a la altura de las circunstancias, pero me alegro de que te hayas dado cuenta”, respondía una usuaria. “Como seguidora tuya, me chirriaron un poco tus stories”, admitía otra dándole las gracias por su mensaje.