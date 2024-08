Marc Clotet, marido de Natalia Sánchez, tiene una ex mucho más famosa que ella

Natalia Sánchez está en una relación con Marc Clotet, con quien comparte la crianza de sus dos hijos: Lia y Neo. Sin embargo, hay un aspecto del pasado de Marc Clotet que podría sorprender a muchos.

Antes de iniciar su relación con Natalia Sánchez, Clotet estuvo casado con una conocida actriz de Hollywood. En efecto, el actor catalán tuvo un matrimonio con Ana de Armas, una reconocida intérprete de origen cubano.

La ex de Marc Clotet que es aún más famosa que Natalia Sánchez

La relación entre Marc Clotet y Ana de Armas se formalizó con una ceremonia secreta celebrada en la Costa Brava, en 2011. En ese momento, Ana de Armas tenía apenas 23 años, mientras que Marc Clotet contaba con 31.

La boda, que fue bastante discreta, se realizó tras apenas unos meses de noviazgo, y la pareja decidió dar el paso. La ceremonia fue íntima, con la presencia únicamente de familiares y amigos cercanos, reflejando un carácter privado del evento.

Desde el inicio, surgieron rumores sobre la estabilidad de su relación, que ya era objeto de especulación en los medios. Finalmente, el matrimonio llegó a su fin el 17 de febrero de 2013. Marc Clotet fue quien hizo pública la noticia durante la gala de los Premios Goya de ese año.

"Hemos decidido separarnos, pero mantenemos una buena relación de amistad, ya que fue una decisión de mutuo acuerdo", anunció el actor. A pesar de la declaración pública de una separación amigable, las circunstancias de la ruptura no parecían tan sencillas.

El año pasado, Ana de Armas fue nominada a los Óscar por su interpretación de Marilyn Monroe en la película Blonde. La prensa, al abordar el éxito de su exesposa, consultó a Marc Clotet sobre el logro de Ana de Armas. Su respuesta fue breve y evasiva, generando especulaciones.

"Prefiero no comentar", dijo Clotet, añadiendo luego: "Me alegra, me alegra por muchas razones". Estas palabras dejaron abierta la posibilidad de que la relación entre ambos no fuese tan cordial como se había sugerido inicialmente. Hasta la fecha, ni Marc Clotet ni Ana de Armas han profundizado en los detalles de su separación, manteniendo una discreción que alimenta el misterio en torno a su antigua relación.