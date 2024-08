Kiko Jiménez toma una difícil decisión tras demandar a Maite Galdeano: 'No voy a...'

Kiko Jiménez ha decidido dar un paso firme en medio de la tormenta mediática que lo rodea. El colaborador ha presentado una demanda contra Maite Galdeano por las graves acusaciones que esta ha lanzado en su contra. Sin embargo, Kiko ha tomado una decisión difícil: no hablará del tema en público, evitando así cualquier malentendido sobre un posible intento de lucro.

La situación es complicada para Kiko, ya que su trabajo como tertuliano en Telecinco lo pone en el ojo del huracán mediático. A pesar de ello, ha prometido no tratar este conflicto en ningún plató, manteniéndose firme en su decisión de no alimentar la polémica. "No voy a responder a nada porque como sabéis está judicializado y no puedo", ha declarado, dejando claro que su prioridad es que el asunto se resuelva en los tribunales.

Sofía Suescun, pareja de Kiko, también ha sido salpicada por el conflicto, pero Kiko se ha apresurado a aclarar que ella no está buscando lucrarse con esta situación. Aunque Sofía aparece en la portada de una revista esta semana, Kiko ha insistido en que no ha dado ninguna entrevista sobre el tema. "Sofía no ha dado ninguna entrevista, son imágenes de archivo y han puesto declaraciones del comunicado que puso en Instagram", ha explicado, desmintiendo cualquier implicación de Sofía en la polémica.

El colaborador ha mostrado una postura firme al enfrentar la situación, evitando caer en el juego mediático que podría perjudicar su caso. "Siento no poder daros ninguna declaración, pero quiero que se resuelva en los tribunales", comentó a un reportero frente a su casa. "Son acusaciones muy graves y es ahí donde se tiene que resolver, es un tema muy serio", añadió, dejando claro que no cederá a las presiones mediáticas.

Maite Galdeano no tiene miedo

El drama familiar que ha llevado a esta situación comenzó hace apenas unos días, aunque llevaba gestándose desde hace semanas, incluso meses. Todo se desencadenó a finales de junio, cuando Sofía Suescun viajó a Honduras para participar en Supervivientes. Fue entonces cuando recibió un inquietante mensaje de su madre, Maite Galdeano, quien la advertía de sus intenciones: "Prepárate porque cuando vuelvas no vas a estar con Kiko. Ya me encargaré yo de que esta relación se rompa y este señor no vuelva a nuestras vidas nunca más".

Este mensaje fue solo el inicio de una estrategia de Maite para alejar a Kiko de su hija. A las palabras dirigidas a Sofía le siguieron numerosos mensajes más, esta vez dirigidos al propio Kiko. En ellos, no escatimó en insultos y acusaciones, llegando a tacharlo de "serpiente" y "oportunista". Además, le dio instrucciones precisas sobre cómo actuar para no perjudicar la participación de Sofía en el concurso, mostrando una faceta calculadora y manipuladora.

Durante la ausencia de Sofía, Kiko soportó en silencio los ataques de Maite, manteniéndose firme hasta el regreso de su pareja. Fue entonces cuando Sofía descubrió todo lo sucedido y decidió tomar medidas drásticas. Entre ellas, cambiar las cerraduras de su casa, una acción que desencadenó uno de los momentos más tensos para la pareja.

Maite intentó ingresar a la vivienda, llegando incluso a golpear los cristales con un objeto contundente. Kiko, en un intento de protegerse, grabó la escena y llamó a la policía, lo que resultó en la intervención de las autoridades.

Tras este incidente, Kiko y Sofía decidieron actuar legalmente, presentando dos demandas contra Maite, una penal y otra civil. Además, han solicitado una orden de alejamiento para protegerse de futuras confrontaciones. Mientras tanto, Maite ha optado por refugiarse en su casa de la playa en Murcia, donde ha expresado su arrepentimiento, asegurando que su único interés es el bienestar de su hija.

A pesar de las disculpas de Maite, la situación sigue siendo tensa y delicada. Kiko y Sofía han dejado claro que no buscan alimentar la polémica, sino resolver el conflicto de la manera más justa posible. Mientras tanto, la atención mediática sigue centrada en ellos, aunque Kiko ha prometido mantener el silencio para asegurar que la justicia siga sin interferencias.