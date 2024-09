Lucía Pombo, hermana de María Pombo, abre su corazón por un fuerte motivo: 'Me duele…'

Índice



Lucía Pombo se ha sincerado en el pódcast Tómatelo con vino, donde habló abiertamente sobre su experiencia trabajando en las redes sociales. Ha explicado cómo maneja la presión de ser comparada constantemente con su hermana, María Pombo, quien es la más conocida y seguida del clan. En una conversación íntima y sin filtros, reveló qué es lo que realmente le afecta de su exposición pública: "Me duele que se metan con el tema de la aviación".

Lucía Pombo confiesa que no le molesta que se metan con su físico

Desde que María Pombo irrumpió en la escena de las redes, la familia Pombo ha ganado notoriedad, convirtiéndose en un fenómeno con millones de seguidores. Lucía, al igual que sus hermanas, ha sabido forjar su propio camino en el mundo digital, pero no ha estado exenta de críticas y comparaciones. Sin embargo, a diferencia de lo que muchos podrían pensar, estas comparaciones no son lo que más le afecta.

"Cuando me llaman fea, gorda, hermana de María Pombo. Cuando te metes conmigo en redes sociales, soy la persona con la que quiero que te metas porque sé que no me afecta", confesó Lucía en el pódcast. Estas palabras muestran a una mujer fuerte y segura de sí misma, que ha aprendido a lidiar con las críticas superficiales que suelen abundar en el mundo de las redes sociales.

Ha dejado claro que ser comparada con María no es algo que le moleste, sino que lo toma como parte de su realidad. Entendiendo que su hermana es una figura pública con una gran influencia y que, inevitablemente, habrá comparaciones.

María Pombo fue la que inicialmente acaparó la atención de los medios y el público, convirtiéndose en una de las influencers más reconocidas de España. Su éxito no solo elevó su propio perfil, sino también el de sus hermanas, quienes han seguido sus pasos en el mundo digital. Lucía, consciente de esta dinámica, ha aprendido a lidiar con las comparaciones, aceptándolas como parte de su vida.

Lucía no quiere que se metan con ella por ser piloto

Sin embargo, no todo es indiferencia para Lucía Pombo. A lo largo de la conversación, la influencer reveló cuál es el tema que realmente la afecta. Sorprendentemente, no tiene nada que ver con las críticas sobre su apariencia o las comparaciones con su hermana.

"Cuando te metes conmigo con el tema de la aviación, cuando sé todo el esfuerzo que me ha costado llegar hasta aquí. Ahí sí que me tocan la espinita y digo. «No tía, por aquí no te metas»", confesó Lucía.

En definitiva, Lucía Pombo ha demostrado que, aunque las comparaciones con su hermana no le afectan, hay temas que sí tocan su corazón. Especialmente cuando se trata de la aviación, un aspecto de su vida que ha construido con esfuerzo y dedicación. Su testimonio es un recordatorio poderoso de que, detrás de cada influencer, hay una persona con sueños, logros y sensibilidades que merecen ser respetados.