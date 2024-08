Carla Goyanes se despide de Caritina Goyanes con unas duras palabras: 'Vas a ver que…'

El mundo de la alta sociedad española se ha visto sacudido por la inesperada y trágica muerte de Caritina Goyanes. La empresaria falleció repentinamente a los 46 años a causa de un infarto de miocardio. Carla Goyanes, hermana de Caritina, se ha despedido de ella con una emotiva carta alegando que: "Vas a ver que tus hijos crecen y estarás orgullosa de ellos".

Carla Goyanes muestra todo su amor a su hermana Caritina a través de un comunicado

Carla, visiblemente devastada, ha decidido rendir homenaje a su hermana a través de una publicación en Instagram. Donde ha compartido imágenes que capturan la esencia de los momentos más felices y significativos que ambas compartieron. Acompañando estas imágenes, Carla ha escrito una carta que refleja no solo su dolor, sino también el profundo amor y admiración que sentía por Caritina.

“‘No tengo palabras’ es la frase que más me han repetido estos días. Yo tampoco, pero este es mi pequeño homenaje para ti, que eras única”, comienza diciendo Carla en su desgarrador mensaje. Una confesión que pone en evidencia la magnitud de su pérdida y la dificultad de encontrar las palabras adecuadas para expresar el vacío que siente en su corazón.

Carla continúa expresando su incredulidad ante la repentina partida de su hermana: "Te has ido demasiado pronto y llena de planes e ilusiones. Nos faltaba mucho por hacer".

"Todavía no me creo que no vayamos a hablar más, ni abrazarnos, ni consolarnos, ni disfrutar más de la vida juntas con nuestros hijos", expresa. Estas palabras resuenan con un dolor que muchos pueden comprender, el dolor de perder a alguien tan cercano y fundamental en la vida.

Carla promete que cuidará de los hijos y la familia de Caritina

La carta de Carla es un reflejo de los momentos que ya no podrán compartir: “No más risas, no más discusiones, no más bailes, no más viajes, no más cumpleaños”. Con estas líneas, Carla no solo recuerda los buenos tiempos, sino que también lamenta las experiencias que quedaron por vivir.

En su carta, Carla también reconoce el papel fundamental que Caritina jugaba en la vida de su familia. "Has sido una madre entregada, una hija superpendiente de tus padres y aunque seamos totalmente distintas, eras la mejor hermana que he podido tener", confiesa.

Estas palabras reflejan la profunda conexión que, a pesar de las diferencias, unía a las hermanas Goyanes. Carla describe a Caritina como una mujer fuerte, comprometida y amorosa, cuyas cualidades como madre, hija y hermana eran insuperables.

Uno de los momentos más conmovedores de la carta es cuando Carla recuerda una conversación reciente con Caritina. “Hace unos días me decías que no te creías que todo eso era por papá, ahora yo no puedo creerme que sea por ti”, explica. Esta reflexión subraya el impacto de la pérdida, no solo por lo inesperado, sino porque parece imposible de asimilar que alguien tan vibrante y lleno de vida ya no esté presente.

A pesar del dolor, Carla encuentra la fuerza para prometer que seguirá adelante, cuidando de los seres queridos que Caritina ha dejado atrás. "Ten por seguro que voy a ser muy fuerte y voy a cuidar a tus hijos todo lo que me dejen, como si fueran míos".

"Voy a cuidar a mamá por las dos y voy a cuidar a Matos porque sé cuánto le querías. Vas a ver crecer desde el cielo a tus hijos y vas a estar muy orgullosa de ellos", confiesa. Este compromiso es el último acto de amor que Carla ofrece a su hermana, asegurando que su legado y amor seguirán vivos a través de quienes la rodean.

Finalmente, Carla concluye su emotiva carta con una declaración de amor hacia Caritina donde deja claro que su presencia permanecerá en la vida de todos. “Te quiero, Cari”, confesaba Carla devastada. Estas palabras, cargadas de ternura y dolor, cierran un homenaje sincero y profundo que Carla ha hecho a su hermana.

El fallecimiento de Caritina Goyanes ha dejado un vacío inmenso en su familia y en aquellos que la conocieron. A través de las palabras de Carla, el mundo ha podido sentir un poco del amor y la tristeza que esta pérdida ha causado.

Las palabras de Carla nos recuerdan lo frágil que es la vida y cómo, en un instante, todo puede cambiar. Pero también nos enseñan sobre la importancia de la familia, del amor incondicional, y del legado que dejamos en aquellos que amamos.