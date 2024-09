Lourdes Ornelas da un cambio radical que puede cambiar la vida de Camilo Blanes

Lourdes Ornelas está decidida a hacer lo que sea para lograr que su hijo, Camilo Blanes, ahora Sheila Devil, supere sus adicciones. Para ello, ha dado un cambio radical que puede cambiar la vida de Camilín: irá al homenaje que se prepara de Camilo Sesto.

Durante años, la relación entre Lourdes y el mítico cantante fue muy tensa. Lo que provocó que Camilo Blanes se posicionara a favor de su padre y su muerte lo sumiera en una profunda depresión. Ahora, Lourdes está decidida a rendirle homenaje a Camilo, ayudando con ello a un acercamiento con Camilín que podría cambiar su vida.

Lourdes Ornelas cambia radicalmente de opinión y podría ayudar a su hijo

Lourdes Ornelas lleva muchos años padeciendo un gran sufrimiento por la delicada situación por la que atraviesa su hijo. Camilo Blanes, reconvertido ahora en Sheila Devil, está sumido en una espiral de autodestrucción que se incrementó con la muerte de su padre, Camilo Sesto.

Cinco años después de su fallecimiento, Lourdes ha sorprendido con un cambio radical: estará presente en el homenaje del cantante. El mausoleo creado en Alcoy para acoger las cenizas de Camilo Sesto está acabado y solo falta que sus cenizas reposen en él como deseaba.

Se espera que se organice un acto en recuerdo del artista donde Lourdes no piensa faltar. Su presencia llama mucho la atención y supone un cambio drástico hacia el que fue su pareja. Sin embargo, podría ser algo fundamental para que Camilo Blanes pueda cambiar de vida.

El hecho de ver a su madre en un acto de tanta importancia para su padre motivaría que el joven decida tener un acercamiento. Desde que murió Camilo, la relación entre Lourdes y su hijo se ha deteriorado en exceso. El origen de todo radica en la manera en la que la mexicana cargó contra el artista en el pasado.

Ornelas fue una fan fiel de Camilo y tener un hijo con él fue su mayor sueño. No obstante, la relación de pareja no era tan idílica, sintió el rechazo del cantante y acabaron separándose. La lucha por la custodia del niño empeoró la situación entre ellos: “Yo le cedí la custodia obligada”, declaró en una de sus entrevistas.

Estos ataques a su padre hicieron que Camilo Blanes se posicionara a su favor, sintiendo adoración por él. Años después, su muerte provocó en el joven una honda depresión que acabó provocándole problemas de adicción.

El último paso de Lourdes Ornelas

Lourdes siempre ha manifestado que ha hecho todo lo posible para intentar ayudar a su hijo a salir de sus adicciones. El empeoramiento de Camilo Blanes salta a la vista y la mexicana siente que su vida corre un serio peligro.

Lo único que le queda es confiar en que el homenaje a Camilo Sesto le ayude a acercarse a su hijo. Su presencia en el cementerio es el único paso que le queda para abrirle los ojos y lograr que pida la ayuda profesional que necesita.

No obstante, se desconoce si Camilo Blanes estará presente cuando las cenizas del cantante se trasladen a su mausoleo. Actualmente, estas reposan junto a sus padres. Pero a partir de ahora sus seguidores podrán recordarle en un lugar específico del Cementerio Municipal San Antonio Abad de Alcoy.

Se preveía que el acto tuviera lugar el próximo 16 de septiembre, por coincidir con el nacimiento del cantante. No obstante, el Ayuntamiento de Alcoy ha anunciado que no podrá llevarse a cabo en la fecha indicada, por no haberse acabado las obras. Sí ha especificado que el traslado será “un acto privado y en la más estricta intimidad familiar”.