El plató está en silencio, Lorenzo Caprile, uno de los grandes modistas de España, se sienta frente a Sonsoles Ónega. La conversación comienza ligera, repasando su brillante trayectoria. Pero, pronto, el ambiente cambia, y es que Lorenzo Caprile, entre lágrimas, le cuenta a Sonsoles Ónega el peor momento de su vida: cuando perdió a su hermana.

Lorenzo, nacido en Madrid pero con raíces italianas, lleva más de treinta años vistiendo a las figuras más importantes del país. Entre ellas, la realeza, su relación con la Casa Real empieza en 1997, cuando diseña el vestido de novia de la Infanta Cristina. Él tenía solo 29 años, desde entonces, sus creaciones han acompañado a personalidades como la reina Letizia.

"Inconformista, así me definiría", asegura Caprile. Para él, no existe un diseño favorito. "Mi vestido preferido es el que aún no he hecho", comenta con una sonrisa.

Lorenzo Caprile, entre lágrimas, le cuenta a Sonsoles Ónega el peor momento de su vida

En 2006, Lorenzo pierde a su padre. "Fue un momento durísimo", confiesa. Su manera de lidiar con la pérdida fue huir.

Durante dos meses viajó por el mundo, intentando recomponerse. "No estaba preparado para enfrentarme a ese vacío", explica con la voz entrecortada.

Sin embargo, el golpe más reciente llega en abril de este año. Su hermana Paola, conocida interiorista, fallece a los 67 años de un infarto.

Lorenzo, visiblemente afectado, habla por primera vez del tema. "La echo mucho de menos", dice mientras las lágrimas recorren su rostro. Su voz tiembla al recordar los momentos compartidos con ella.

Esta pérdida no es la única. Hace dos años, su hermano Emilio también falleció. "Han sido años muy duros para mi madre", admite.

Pero hay algo que Lorenzo no puede superar. Entre lágrimas, revela: "Todavía pienso ‘voy a llamarla’ cuando me pasa algo, y ya no puedo".

Lorenzo Caprile agradece al programa por poder haber compartido su historia

Sonsoles Ónega, visiblemente conmovida, le muestra su apoyo. Sus palabras intentan aliviar el dolor del modista, aunque este reconoce que algunas heridas nunca sanan. Y es que la periodista confiesa que quería acabar la entrevista entre risas aunque la reacción de Lorenzo no ha sido la que ella esperaba.

El programa termina con Lorenzo agradeciendo el espacio para hablar de su dolor. La figura del gran Lorenzo Caprile, el maestro de la alta costura, se humaniza ante el público, mostrando que, tras los éxitos, también hay un hombre enfrentando su propio duelo.