Juan José Ballesta reaparece esta tarde en el plató de Y ahora Sonsoles. El actor llega para promocionar su libro, La vida mejor: El Bola, la fama, el cine y todo lo demás, una obra autobiográfica. Durante la entrevista, el actor le habla a Sonsoles Ónega de su vida, su hijo, y, para sorpresa de los espectadores, de su relación actual con su exmujer, Verónica Rebollo.

El actor, conocido y querido por su papel en 'El Bola', se muestra tranquilo y seguro. Confiesa que está en un buen momento y que disfruta ver a su hijo, Juanjo, quien ya tiene 17 años, convertirse en un hombre.

La conversación, sin embargo, toma un giro más personal cuando Sonsoles Ónega pregunta por Verónica, la madre de su hijo.

Juan José Ballesta le desvela a Sonsoles Ónega cómo es su relación con su exmujer

Con una sonrisa nostálgica, Juan José responde abiertamente sobre su relación actual con ella. “Me llevo genial con Vero”, dice. Su voz se nota sincera, sus palabras son claras.

Juan José Ballesta explica que, a pesar de la separación, la relación con su exmujer sigue siendo cordial y de respeto.

“Ella es la madre de mi hijo, y todo lo que le pase a ella le ocurre también a mi hijo”, dice Ballesta. Juan José añade: “Yo quiero que él esté bien, por eso es importante mantener una buena relación”. Sus palabras reflejan un compromiso profundo con el bienestar de su hijo, más allá de cualquier diferencia del pasado.

Sonsoles, atenta y curiosa, no duda en preguntar si todavía mantiene el famoso tatuaje que se hizo en honor a Verónica, en el que se puede leer 'Te quiero, Vero'.

Juan José asiente sin dudar y comenta: “No me lo pienso quitar”. La frase sorprende a todos en el plató, pero él la dice con serenidad. “No me arrepiento de mi pasado”, agrega, dejando claro que el tatuaje es un recuerdo que no quiere borrar.

El actor también se abre sobre sus sentimientos actuales hacia Verónica. “La sigo queriendo, la sigo amando pero de otra manera”, admite, dejando entrever una mezcla de cariño y respeto por quien fue su compañera. Sus palabras reflejan una madurez que los espectadores aprecian.

Juan José Ballesta se muestra muy maduro durante su entrevista

A lo largo de la conversación, se percibe una tranquilidad en sus palabras, como si el peso de los años le hubiese dado una perspectiva más amplia sobre la vida. Juan José se muestra agradecido por los momentos compartidos con Verónica y asegura que su prioridad sigue siendo su hijo.

Al concluir la entrevista, Sonsoles lo felicita por la sinceridad con la que ha hablado. Los espectadores han sido testigos de un Juan José Ballesta que se muestra auténtico, que no oculta sus sentimientos y que es capaz de reconocer su amor pasado sin resentimientos.