Un llamativo comentario de Ana Guerra sobre la reina Letizia deja a todos sin palabras

Ana Guerra y Víctor Elías ya son marido y mujer. La pareja contrajo ayer matrimonio en una finca ubicada en plena Sierra de Guadarrama. Días antes de la celebración del enlace la canaria hizo unas declaraciones que tenían a la reina Letizia como protagonista.

Preguntada sobre si la mujer de Felipe VI, prima de su ya marido, asistiría al enlace, la cantante lo dejó claro. "La reina no podrá asistir, pero sería un placer tomar, en cuanto pueda, un café con ella". Una respuesta que muestra que para ella supondría un honor tener un encuentro con la monarca y charlar distendidamente.

Tres años después del comienzo de su relación sentimental, Ana Guerra y Víctor Elías cumplían este jueves su sueño de formalizar su relación. La cantante y el actor anunciaban ahora hace un año su compromiso. Entonces, la pregunta más repetida era si la reina Letizia y su marido acudirían como invitados a esta importante cita.

Ana Guerra confirmó días antes de su boda que la reina Letizia no podría acudir al enlace

"A mí no me preguntéis si Letizia va a venir, eso preguntádselo a él porque es su parte de la lista", respondía la cantante ante la insistencia de los reporteros. Era entonces Víctor, primo segundo de la reina, quien daba más pistas sobre el tema.

El intérprete y compositor dejó la puerta abierta a la posible aparición de Letizia. "Si viene o no viene, no lo sé. Hace mucho tiempo que no la veo", matizó.

Aun así explicó que a su madre, fallecida hace dos años, le hubiera hecho ilusión que la reina estuviera presente en este día tan señalado.

Amelia Álvarez del Valle, madre de Víctor Elías, era prima hermana del padre de la reina Letizia, Jesús Ortiz. "Yo ya fardaba de prima cuando era presentadora en Televisión Española", explicaba Víctor Elías hace algún tiempo.

Henar Ortiz, tía de Letizia Ortiz, sí estuvo presente en el enlace

Sin embargo, últimamente parece que la relación no era muy estrecha dado que el actor no recibió mensaje alguno de la reina tras la muerte de su madre. Así lo reveló Víctor Elías dejando a la vista que Letizia no le dio el pésame en ese duro momento, pese a ser familia.

Casualmente la fecha de la celebración de la boda de Víctor Elías y Ana Guerra coincidió con una celebración especial en la familia real, la del cumpleaños de la princesa Leonor.

Pese a la ausencia de la reina Letizia quien sí acudió a la boda de la cantante y el actor fue su tía, Henar. La hermana de Jesús Ortiz llegaba a la finca Prados Moros este jueves en el autobús junto al resto de los invitados.

Habrá que esperar para ver si finalmente la reina felicita en persona a su primo Víctor Elías y Ana Guerra por su recién celebrada boda.