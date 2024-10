La llamativa foto de María Pombo en el hospital que ha dejado mudo a Pablo Castellano

María Pombo ha sorprendido a sus seguidores al compartir una inesperada historia en Instagram. A tan solo unos días de celebrar su fiesta de cumpleaños en Punta Cana junto a su marido Pablo Castellano, la joven ha acudido al hospital para hacerse unas pruebas médicas. De hecho, María Pombo ha publicado una llamativa foto en el hospital que ha dejado mudo a Pablo Castellano.

La influencer, conocida por ser muy activa en redes, ha decidido subir esta historia tras recibir un comentario de una seguidora que le hizo reflexionar. Todo comenzó cuando María compartió una imagen disfrutando de un momento de relax, acudiendo a hacerse las uñas.

En respuesta, una seguidora le escribió: "Qué suerte que tengas esos ratitos. Hay gente que no sale del hospital", haciendo referencia a las diferencias de estilo de vida.

María Pombo publica una sorprendente foto desde el hospital

Lejos de ignorar el comentario, María Pombo ha decidido responder con total sinceridad, mostrando su empatía y comprensión por quienes atraviesan situaciones difíciles. En su nueva historia, se la ve en el hospital, sometiéndose a unas pruebas médicas.

Junto a la imagen, escribió: “Pues tienes razón y no te creas que no sé lo afortunada que soy en mi vida en general. Incluso de poder hacer con total normalidad un plan tan sencillo como hacerme las uñas. Lo agradezco todos los días de mi vida”, confesó la influencer con gratitud.

María Pombo no ha ocultado en el pasado que sufre de esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa que también padece su madre. Esta condición la ha llevado a someterse a controles médicos periódicos, algo que, aunque no comparte siempre con su público, forma parte de su rutina.

“Aun así, me pillas justo aquí, haciéndome unas pruebas neurofisiológicas. No pongo en Instagram cada vez que vengo a un control, una resonancia, unas pruebas… más que nada porque no es un sitio en el que me sienta cómoda grabando. Tampoco quiero parecer que ‘dramatizo’ estando tan bien comparado con otras personas”, explicó, mostrando su preocupación por no generar un dramatismo innecesario.

María Pombo está muy agradecida antes de cumplir años

La influencer quiso aclarar que, aunque no pasa tanto tiempo en el hospital como otras personas que enfrentan situaciones más graves, también carga con preocupaciones en su corazón. “Pero aunque no me pase la vida en un hospital ni mucho menos, también acumulo cositas en mi corazón”, escribió Pombo. Aun así, la joven se muestra fuerte y optimista.

María Pombo aprovechó la ocasión para reflexionar sobre la suerte que tiene de poder disfrutar de su día a día con cierta normalidad. “De todas formas, gracias porque no está mal recordar (aunque yo lo haga de forma constante) la suerte que tenemos de VIVIR con normalidad”, añadió. Pablo Castellano ha mostrado su apoyo hacia su mujer al no comentar nada al respecto, el influencer ha preferido guardar silencio ante esta llamativa fotografía.

Este pequeño paso por el hospital se produce justo antes del cumpleaños de María Pombo. La semana que viene, la influencer viajará a Punta Cana acompañada por su familia y amigos más cercanos para celebrar su cumpleaños junto a su marido, Pablo Castellano. La pareja ha preparado una escapada de ensueño, rodeados de los suyos, y María ha querido asegurarse de estar en perfecto estado de salud antes de esta celebración.