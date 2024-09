Lara Álvarez reaparece muy cambiada tras su polémica con Felipe VI: 'Mi madre...'

Lara Álvarez se coló ayer, por sorpresa, en la emisión en directo de Ni que fuéramos. La presentadora se mostró muy feliz de contactar con María Patiño y con los que fueran sus compañeros durante su etapa en Telecinco.

Lara se encontraba en la presentación de La conexión, el nuevo concurso de La 1 con el que da un giro a su registro. Los colaboradores de Ni que fuéramos enseguida destacaron el cambio físico de la comunicadora.

Era Chelo García Cortés quien se refería al cambio de color que se había hecho en su larga melena. Lo cierto es que la presentadora se mostraba muy guapa, con un tono diferente en su melena, así como con un flequillo despuntado.

Lara Álvarez aprovechaba la ocasión para confesar a los tertulianos del espacio qué persona de su familia es fiel seguidora del programa de canal Quickie. "Mi madre os está viendo", aseguraba con una gran sonrisa.

Lara Álvarez se cuela en Ni que fuéramos y confiesa algo sorprendente

Esta es la primera vez que Lara Álvarez se deja ver tras salir a la luz que coincidió este verano con el rey Felipe VI. La presentadora acudió a la fiesta celebrada en Mallorca con ocasión de la Copa del Rey de Vela 2024.

“Estuvimos en la fiesta de Blanco”, contó días después con relación al momento en el que estuvo en el mismo evento que el monarca. Y daba más detalles: “Ha sido increíble, una experiencia única”, añadía emocionada por el momento que había vivido.

Precisamente pocos días antes Lara Álvarez ya dejó caer que le encantaría tener la oportunidad de conocer al jefe del Estado.

Ahora, la presentadora de Pesadilla en el paraíso comienza una nueva etapa en la cadena pública. Lara Álvarez será quien conduzca un concurso novedoso cuyo propósito es buscar la conexión entre todas las respuestas surgidas a lo largo del programa.

Un formato que, además, resultará visualmente espectacular por ser el primer concurso que combina elementos reales con realidad aumentada. Los participantes estarán en un plató donde las preguntas y la escenografía se ven potenciadas con la realidad aumentada.

Lara Álvarez acudía hace unos días al evento de la revista Tapas, Chef of the Year 2024. Una ocasión en la que desveló si la maternidad está entre sus planes de futuro. "Me encantaría y es algo que tengo en mente, pero bueno, cuando sea el momento", reconocía.

Lara Álvarez comienza una nueva etapa en Televisión Española

Soltera y sin compromiso, Lara Álvarez, de 37 años, compartía que por ahora no se le ha pasado por la cabeza ser madre en solitario. La asturiana explicó que su ilusión es "formar una familia como de la que yo vengo".

Sin embargo, no es una posibilidad que descarte. "Nunca se sabe, nunca se sabe", aclaró Lara Álvarez, reconociendo que no está cerrada a ninguna posibilidad.

Por ahora Álvarez está disfrutando de esta nueva etapa. "Estoy en un momento profesional bonito de descubrimiento de muchas cosas e intentando no perderme un segundo", aseguró. Unas palabras que dejan claro que Telecinco forma parte ya de su pasado.