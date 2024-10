Kiko Jiménez confirma el rumor sobre Sofía Suescun publicando una fotografía clave

Kiko Jiménez ha confirmado el rumor que había sobre su relación con Sofía Suescun. El jiennense ha compartido una imagen tomada en el gimnasio de su casa en la que aparece besando a su novia. La instantánea, titulada "A entrenar con amor", despeja cualquier duda sobre la relación que mantiene Suescun con su novio.

Los que fueran concursantes de Supervivientes insisten en mostrar que, pese a la polémica con Maite Galdeano, no hay nada que los separe. Muy deportistas los dos, Sofía y Kiko disfrutan de una de las estancias de la vivienda en la que residen.

Un espectacular gimnasio que cuenta con máquinas elípticas, cintas de correr, pesas, mancuernas, así como aparatos de peso y tonificación. La pareja acostumbra a subir imágenes y vídeos grabados en el citado espacio que parece se ha convertido en uno de sus lugares favoritos. Los dos jóvenes comparten entrenamiento en el gimnasio y muestran algunas de sus rutinas para lograr un físico envidiable.

Kiko Jiménez saca a la luz lo que sucede en realidad con Sofía Suescun

Kiko y Sofía se conocieron en 2014, cuando él ya era conocido por haber ocupado el trono de Mujeres y Hombres y Viceversa.

“Nos conocimos por Facebook cuando él terminó el trono. A mí me pareció guapillo", explicaba Sofía entonces. "Empezamos a hablar, a vernos, pero, por oídas, yo sabía que a este chico le gustaba la fiesta, las mujeres y no me fiaba de él”, añadió la navarra en Sálvame.

Después mantuvieron una relación de ocho meses tras la que cada uno continuó por su lado con otras parejas. Noviazgos que también se rompieron y, justo cuando ambos se quedaron solteros, decidieron darse una segunda oportunidad.

Desde entonces la pareja no ha vuelto a separarse, aunque por ahora no han dado el paso de formalizar su relación, algo que no descartan.

Sofía y Kiko no descartan oficializar su relación y formar una familia

Hace tan solo unos meses el propio Kiko explicaba a Kike Calleja si estaría dispuesto a pedir matrimonio a Sofía: "Ojalá pronto. Por mí, me casaba mañana si hace falta. Aquí mismo, me da igual hinco rodilla si hace falta", desvelaba.

Sofía Suescun y Kiko Jiménez se muestran unidos frente a la polémica familiar en la que se han visto envueltos. La pareja no ha cesado de compartir imágenes con sus seguidores en las que aparecen juntos y acaramelados. Imágenes que llaman la atención teniendo en cuenta la situación que ambos han puesto de manifiesto en televisión y que tiene al otro lado a Maite Galdeano.

La navarra y el andaluz se han alejado por completo de la polémica con Maite Galdeano escudándose en sus respectivos perfiles de redes sociales. Ni las críticas ni los comentarios ni el enfrentamiento con Maite ha hecho mella en su relación.