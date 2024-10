Kiko Hernández le manda un mensaje a Fran Antón que confirma todos los rumores

Kiko Hernández se encuentra viviendo una de sus mejores etapas gracias a Fran Antón. Así lo ha confirmado el propio colaborador con el mensaje que le ha enviado a su marido. “Contigo al fin del mundo”, escribía Kiko junto a una foto con el productor teatral.

Ambos han puesto rumbo a Las Maldivas para dar rienda suelta a su amor y presumir de ello en las redes sociales. Kiko y Fran han despejado todas las dudas sobre su matrimonio reafirmando su amor y confirmando los rumores sobre lo enamorados que están. También las teorías relacionadas con el cambio de vida que ha experimentado Kiko gracias a Antón.

Kiko Hernández confirma los rumores sobre Fran Antón

Que Kiko Hernández ha experimentado un cambio drástico en su vida es algo que salta a la vista. Desde que Fran Antón entró en la vida del colaborador, este ha sufrido una metamorfosis que no ha dejado indiferente a nadie. Prueba de ello es el último mensaje publicado por Kiko en su perfil dedicado a Antón, con el que confirma todos los rumores.

El primero de ellos, que Fran se ha convertido en una de las personas más importantes en su vida. “Contigo al fin del mundo”, es el mensaje que Hernández ha compartido donde aclara lo unido que está a su marido. Sus stories se han convertido en una declaración de amor hacia Antón que reafirma su amor y la complicidad que tienen.

Kiko y Fran se encuentran disfrutando de unos días de desconexión en las islas Maldivas. Qué mejor escenario para unos enamorados que este enclave paradisiaco que está haciendo las delicias del matrimonio. “Love, descanso y relax, sin más”, escribe junto a una imagen con Antón con la que aclara que no necesita más para ser feliz.

Otro de los rumores que Kiko ha confirmado con este viaje junto a Fran es el gran cambio que ha experimentado su vida. Desde que se convirtió en padre, Kiko se transformó en un hombre casero incapaz de dejar a sus hijas al cuidado de otros. En cambio, gracias a Antón, Hernández ha comenzado a disfrutar de su tiempo libre haciendo todo tipo de planes.

Ya sea una cena o una comida en un reconocido restaurante, o, como ahora, un viaje con el amor de su vida. La vida de Kiko se ha convertido en una travesía en la que no falta el amor y el tiempo en familia.

Kiko Hernández y Fran Antón se van de viaje de novios

Kiko y Fran han esperado un año para poder disfrutar de su viaje de novios, ya que por motivos laborales no han podido realizarlo antes. El lugar escogido ha sido Las Maldivas y, a juzgar por sus publicaciones, la espera ha valido la pena. “Lo bueno se hace esperar, te amo con locura, como el primer día que me enamoré de ti”, ha escrito.

“Gracias por darme tanto amor… Te quiero siempre”, añadía Kiko como broche de oro a su declaración de amor. Pero no solo Hernández se ha deshecho en halagos hacia su marido, Fran también ha tenido un gesto cariñoso con el colaborador de televisión. “Mi mejor compañero de viaje, no me puedo reír más contigo, te amo”, publicaba Antón.

El resto de publicaciones que han compartido son una sucesión de momentos vividos juntos en Las Maldivas. Atardeceres de ensueño, excursiones para conocer el océano y, sobre todo, posados espectaculares con fondos paradisiacos.

Sin duda, este es el viaje soñado por ambos y están sabiendo sacarle el máximo partido para que forme en ellos recuerdos inolvidables. Instantáneas que pasarán a engrosar su álbum de momentos cargados de amor y romanticismo.