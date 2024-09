Kiko Hernández destapa la triste situación de Nacho Abad: ‘Una orden de alejamiento’

Kiko Hernández ha revelado en su programa, Ni que fuéramos, la triste situación que está atravesando Nacho Abad.

Durante la emisión en directo, el novio de Fran Antón ha confesado que tuvo un acosador al que tuvo que denunciar, ahora este acosador va contra Nacho Abad. Además, ha señalado que tuvo que poner “una orden de alejamiento contra el acosador”.

Kiko Hernández cuenta que denunció a un hombre que decía mentiras sobre él

“Yo puse una orden de alejamiento a un acosador que ahora está acosando a un presentador de Mediaset. El otro día me llamó el presentador y me dijo que estaba muy asustado y me preguntó cómo lo había resuelto”, ha explicado Hernández. La revelación sorprendió a la audiencia porque Nacho Abad, es una figura que tiene una presencia constante en los medios.

Kiko Hernández ha descrito al acosador como un “tarado” que se dedica a utilizar las redes sociales para difundir mentiras y calumnias sobre él. “Un tarado que colgaba cosas brutales, pues ahora está todo el día detrás de Nacho Abad”, ha confesado el colaborador.

Según Kiko, las mentiras que este individuo está esparciendo sobre Nacho Abad en las redes sociales son “brutales”. Además, es una situación que está afectando profundamente al presentador.

Kiko Hernández confiesa que Nacho Abad tiene miedo porque tiene hijos que leen esas mentiras

La triste situación ha alcanzado tal magnitud que Nacho Abad se puso en contacto con Kiko Hernández para pedirle consejo sobre cómo manejar el problema. “Yo le he dicho que lo tiene perdido. Al igual que nosotros opinamos, él también tiene derecho a opinar. Está recogido en mi sentencia que no se puede hacer nada”, ha comentado Kiko Hernández.

Refiriéndose a la sentencia que recibió en su día y que, lamentablemente, no proporcionó una solución definitiva al acoso. En su caso, el acosador solo tuvo que pagar una multa de 600 euros, lo que, según Kiko, fue insuficiente para detener su comportamiento.

Lo más preocupante de esta situación es que Nacho Abad, además de ser una figura pública, es padre de familia. Un hecho que añade un nivel extra de angustia a su situación.

“Él está asustado porque tiene hijos”, ha confesado Kiko Hernández. Unas palabras que destacan el impacto que este tipo de acoso puede tener no solo en la persona afectada, sino también en su entorno más cercano.

La situación de Nacho Abad pone de manifiesto un problema cada vez más frecuente en la era digital: el acoso en redes sociales. Figuras públicas como Kiko Hernández y Nacho Abad están expuestas a la crítica.

Aunque cuando esta se convierte en acoso, la línea entre la libertad de expresión y el delito se difumina peligrosamente. Esperemos que Nacho Abad pueda solucionar este problema lo antes posible.